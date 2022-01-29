نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصم هائل.. جمرك سيارة تويوتا كورولا شامل الضريبة وتفاصيل مفاجأة والسعر الاساسى ومواصفاتها الجبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم هائل.. جمرك سيارة تويوتا كورولا شامل الضريبة ، جاء جلال حوار خاص لخبير الجمارك أسامة سامي أن الجمارك المطبقة على سيارة تويوتا كورولا موديل 2018 حوالي 190 ألف جنيه، مع العلم أن هذا السعر يشمل سعر القيمة المضافة التي وصل نسبتها إلى 14٪ من سعر السيارة، وبالنسبة لرسم التنمية وصلت نسبتها إلى 5٪، علاوة على ذلك أن السعة اللترية للسيارة تويوتا كورولا وصل إلى 1600 سي سي، سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على الخصم التي وضعته الجمارك على سيارة تويوتا كورولا تابعوا معنا.

خصم هائل.. جمرك سيارة تويوتا كورولا شامل الضريبة

تم خصم 25٪ من قيمة المبلغ الإجمالي من سعر السيارة، ولكن قبل تطبيق الرسوم الجمركية على السعر الأساسي.

حيث يندرج طراز كورولا تحت فئة السيارات السيدان، بالإضافة إلى أن السيارة تويوتا كورولا مزودة بمحرك 1600 سي سي، حيث تكون القوة للسيارة قدرها 120 حصان، حيث يكون أقصي دوران لهذه السيارة 154 نيوتن/ متر، مع العلم أن السيارة تويوتا كورولا تستطيع أن تسير بسرعة 100 كجم / ساعة في حوالي 10.8 ثانية.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا

جاءت سيارة تويوتا كورولا بمواصفات متعددة من موديل 2021، فئة BASIC، ويعتبر أهم مميزات هذه السيارة:

مزودة بوسائد هوائية، تعطي إحساس بالأمان أكثر للسائق.

لديها نظام إلكتروني لتوزيع وتثبيت الفرامل EBD، بالإضافة إلى نظام الفرامل المانع للانغلاق.

حيث جاءت السيارة بمواصفات للكماليات مثل جنوط 15 بوصة.

تزود بعجلة قيادة متعددة الاغراض، مكيف أوتوماتيك قوى وموزع للهواء بشكل جيد، زجاج كهربائي سهل التحكم فية ، وتكون مساحة عرض البيانات عدادات 4.2 بوصة، مرايات جانبية كهربائيّة.

طراز تويوتا كورولا فئة Active Plus

جاء طراز تويوتا كورولا فئة Active plus، بكل المواصفات والمميزات التي تميزت بها الفئة السابقة، علاوة على ذلك جاء الطراز الجديد ببعض الكماليات الجديدة مثل مصابيح ضباب أمامية، بالإضافة إلى حساسات ركن إضافية.

أما بالنسبة طراز تويوتا كورولا فئة STD، جاء هذا الطراز بنفس المواصفات والكماليات للفئة السابقة بالإضافة إلى وجود جنوط رياضية 16 بوصة، مع وجود إضاءة نهارية LED، تتميز هذه الفية بتوفير سخانات للمرايات الجانبية، بالإضافة إلى الزجاج الخلفي والجانبي ذات اللون الأسود الشديد ، متوفر في سيارة تويوتا كورولا فئة STD.