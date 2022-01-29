سيارة الطرق الوعرة.. تويوتا رايز 2022 الخارقة في السوق السعودي بمواصفات واسعار ولا في الاحلام

سيارة الطرق الوعرة.. تويوتا رايز 2022 الخارقة في السوق السعودي لكل المهتمين بمعرفة أسعار ومواصفات السيارة الخارقة تويوتا رايز 2022 في السوق السعودية ننشر لكم كل ما يخصل السيارة الجديدة من تويوتا والتي تحظي بمصداقية عالية وموثوقية لأنها سيارة يابانية المنشأ وتعد شركة تويوتا اليابانية أحد أشهر الشركات العالمية في صناعة السيارات الكهربائية والمتطورة ومنذ أن صدرت سيارة رايز الجديدة وجدت إقبالًا كبيرًا عليها بالرغم من عدم توافرها في السوق بالشكل المطلوب وسنوضح لكم أيضًا أبرز مميزات وعيوب السيارة.

مواصفات ومميزات السيارة الخارقة تويوتا رايز 2022 في السوق السعودية

يبلغ طول السيارة الكلي 4030 مللي متر بينما العرض يصل إلى 1710 مللي متر.

بالنسبة لارتفاع السيارة فيبلغ 1600 مللي متر وطول قاعدة العجلات يبلغ 2252 مللي متر.

سعة المحرك تبلغ 1200 سي سي (1.2 لتر) وبقوة 98 حصان.

أقصى عزم دوران تصل إليه السيارة 140 نيوتن لكل متر.

معدل استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 19.3 كيلو متر لكل لتر.

ناقل الحركة سريع الاستجابة نوعه CVT أوتوماتيكي ومكون من 3 أسطوانات.

الجنوط الرياضية مقاسها يتراوح بين 16 أو 17 إنش على حسب الفئة.

الوسائد الهوائية مزودة بعدد مناسب داخل السيارة.

الحساسات خلفية تساعد في الركن.

كشف النقطة العمياء.

التشغيل عن بعد ودخول السيارة بدون استخدام المفاتيح.

نظام آندرويد أوتو وآبل كار بلاي الخاصة بأنظمة الهواتف الذكية المتطورة.

المصابيح المضيئة بتقنية الليد.

مراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة.

التحكم في السيارة عند نزول المنخفضات.

مرايا السيارة الجانبية تعمل بالكهرباء.

الاتصال المباشر بالواي فاي.

شحن الهاتف الذكي لاسلكيًا.

النظام الصوتي داخل السيارة يقترن بشاشة إعدادات تعمل باللمس.

في الفئة إكس إل إي المصابيح تعمل بالهالوجين المضيء.

التحكم بتوازن السيارة من خلال نظام VSC .

أنظمة ذكية تحذر السائق عند تعرض السيارة للسرقة.

عجلات السيارة مصنوعة من مادة الألومنيوم.

عيوب سيارة تويوتا رايز

لم يتم الإفصاح عن أي عيوب حتى الآن لأنها منتج جديد كليًا في السوق العالمية والمحلية.

أسعار سيارة تويوتا رايز في سوق السيارات السعودي

تنوعت فئات السيارة واختلفت الأسعار وجاءت أسعار السيارة كالآتي:-