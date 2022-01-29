يابخت اللى اشترى.. السيارة الكهربائية الفخمة وحش الطرق الصعبة تعمل بشحنة واحدة خلال الشهر والسعر مفاجئ

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عمر شويل - جدة يابخت اللى اشترى.. السيارة الكهربائية الفخمة ، السيارة الكهربائية هو نوع من أنواع السيارات التي يفضلها فئة معينة من الناس، حيث تعمل هذه السيارة بواسطة الطاقة الكهربائية، مع العلم أنه هناك العديد من التصميمات المختلفة من السيارات الكهربائية، حيث نقوم باستبدال محرك السيارة الأصلي وضع محرك كهربائي اخر مكانة ، حيث تعتبر أسهل وأبسط طريقة لتحويل البترول إلى الكهرباء مع ثبات جميع مكونات السيارة الأخرى، ويتم تخزين التيار الكهربائي لكي يمد المحرك بالطاقة اللازمة، حيث تختلف السيارة الكهربائية عن المركبة الميكانيكية حيث تستخدم المركبة الميكانيكية للنقل الأشخاص في إطار النقل العام وتستعمل في الاستخدام الصناعي، أما السيارة الكهربائية تكون سيارة خاصة الأشخاص.

يابخت اللى اشترى.. السيارة الكهربائية الفخمة

يعتبر الأساس التي تقوم عليه السيارة الكهربائية هو المحرك الذي يعمل بقوة الكهرباء بالإضافة إلى نظام كهربائي متميز، تتميز بوجود بطارية قوة مع العلم أنك تستطيع شحنها بكل سهولة مع مراعاة الحفاظ على الوزن الخاص بها، وتعتبر السيارة الكهربائية أفضل بكثير من السيارة التي يوجد محرك احتراق داخلي لأن السيارة الكهربائية لا تلوث البيئة نهائيا ولا ينتج عنها أي أضرار على البيئة على العكس من السيارة التى يوجد بداخلها محرك اختراق داخلي، بالإضافة إلى أن سعرها مناسب للجميع.

تطور السيارة الكهربائية

قامت إحدى الشركات في عام 1947، في تصميم أول سيارة بالكهرباء وذلك باستخدام الترانزستور قام تصنيع سيارة أطلق عليها اسم هيني كيلوات، حيث نجحت هذه السيارة في جميع الأسواق، ولكن كان هناك مشكلة واحدة هي أن سعر هذه السيارة مرتفع جدا بالنسبة إلى غيرها، ومن هنا توقف إنتاج هذا النوع من السيارة.

في عام 1971 تم صنع سيارة بالكهرباء حيث أطلق على هذه السيارة اسم أول سيارة بالكهرباء التي كان يستخدمها الإنسان على سطح القمر، وتم استخدام هذه السيارة في البعثة الفضائية التي انطلقت إلى القمر مع أبولو 15.

طريقة شحن بطارية السيارة بالكهرباء

يتوقف شحن بطارية السيارة بالكهرباء على نوع التيار وقدرة السيارة، حيث تحتاج سيارة كهربائية قدرتها 40 كيلوات ساعي حوالي 11 ساعة لشحنها بواسطة التيار المنزلي، بالإضافة لو أن هذه البطارية تشحن بواسطة التيار ثلاثي الأطوار سوف تستغرق أربع ساعات ليتم الشحن، أما بالنسبة للسيارة التي قدرتها 12 كيلوواط إلى ثلاث ساعات لشحنها في المنزل.