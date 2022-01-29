جيب واجونير 2022 Jeep Wagoneer مواصفات شرسة ومميزات فريدة بتصميم أنيق

سيارة جيب واجونير 2022 Jeep Wagoneer تعتبر إعلان لبدء منافسة شرسة مع بعض موديلات السيارات الرياضية 2022 الأخرى المشابهة لها مثل كيا تيلورايد، شيفروليه تاهو ، وهيونداي باليسايد، وهذا ليس بغريب على مجموعة واجونير من شركة جيب التي تعتبر خير مثال على الفخامة الأمريكية، والتي تجدها واضحة حتى في أصغر التفاصيل، جدير بالذكر أن إصدار جيب واجونير يعتبر تحديثًا للإصدار القديم الذي يعود إلى عام ١٩٦٣م وحتى ١٩٩٤م ، وكان أكثر ما يميز السيارة هو التصميم الخشبي الخارجي، لتعود شركة جيب لإصدار جيب واجونير الجديدة بعد ما يقرب من ٢٧عامًا.

جيب واجونير 2022 Jeep Wagoneer

تتميز سيارة جيب واجونير بمجموعة واسعة من مزايا التكنولوجيا المتطورة، ذلك لأنها تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدام SUV ، ومن أهمها:

تأتي السيارة بتصميم خارجي مميز، بدايةً من وجود شبكة أمامية أسفل غطاء المحرك بها 7 فتحتات تعلوها حروف كلمة wagoneer بشكل بارز.

يحدها من الجانبين مصابيح الإضاءة ليد مصممة بشكل أنيق وجذاب، بالإضافة إلى نوافذ جانبية واسعة وكبيرة، فتحة سقف، وأبواب أمامية مزينة بالعلم الأمريكي.

تأتي السيارة بمحرك V8 ثماني الاسطوانات بسعة 5.7 لتر، بالإضافة إلى نظام مايلد هايبرد بقوة 392 حصان.

تتميز السيارة بعزم دوران بقوة 548 نيوتن متر لضمان الثبات والسلامة، مع ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ 8 سرعات.

اما بالنسبة للوقود، فيبلغ متوسط استهلاكها حوالي 15 كم/لتر.

تأتي السيارة بنظام دفع خلفي للعجلات يمدها بقدرة سحب تصل إلى 4.535 كم، والسرعة القصوى لها تبلغ 168 كم/ الساعة.

يساعد على ثباتها وسلاستها على الطرق وجود عجلات معدنية بقياس 20 بوصة.

مميزات سيارة جيب واجونير 2022

بالإضافة إلى المحرك القوي، فإنه أيضاً مدعّم بنظام هجين للمساعدة على توفير الطاقة مع ضمان أداء مميز، وتبلغ قوته 48 ڤولت.

ولعشاق المغامرة تقدم سيارة واجونير الجديدة نسبة تسارع عالية، فيمكنك في غضون 5.9 ثانية فقط ان تصل الى 100 كم/ ساعة انطلاقاً من نقطة السكون.

ولأنها من السيارات الرياضية التي تتميز بالثبات عند السير في طرق وعرة، نجدها تتميز بقوة سحب تبلغ 10,000 رطل، بالإضافة إلى ميزة التعليق الهوائي مما يعمل على رفع السيارة بمقدار 91 ملم عن الأرض.

سعر Jeep Wagoneer 2022 في السعودية

سيتم اطلاق سيارة جيب واجونير في الأسواق الأمريكية بسعر 58000 دولار امريكي، أي ما يعادل 217500 ريال سعودي تقريباً، ولذلك يتناسب سعرها مع مواصفاتها الميكانيكية وميزاتها الترفيهية مع استهلاكها المتوسط للوقود، تابعونا لمعرفة المزيد