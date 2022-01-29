نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض سعر تويوتا هايلاندر ال اي موديل 2022 لأكثر من 16% شامل الضريبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض سعر تويوتا هايلاندر ال اي موديل 2022 لأكثر من 16% شامل الضريبة، نتحدث اليوم عن أحد إصدارات تويوتا الجديدة طراز هايلاندر وهي فئة LE هايبرد، سيارة عائلية رياضية سعة 7 مقاعد مع سبع وسائد هوائية تأتي بمحرك هجين موفر للغاية في صرفية الوقود، حيث تمكنك هايلاندر ال اي هايبرد الجديدة من السير مسافة 20.8 كيلو متر لكل لتر. نقدم لكم من خلال تقريرنا اليوم أبرز مواصفات وتجهيزات السيارة من الداخل والخارج، كما نكشف لكم عن عرض جديد على سعر تويوتا هايلاندر هايبرد موديل 2022 فئة LE من قبل الوكيل، وذلك بخصم خاص يصل إلى 24 ألف ريال شامل الضريبة.

تخفيض سعر تويوتا هايلاندر ال اي 2022

طُرح الموديل الجديد من هايلاندر بثلاث فئات تتضمن فئة ال اي وفئة جي ال اي بالاضافة إلى فئة ال تي دي، تتشابه جميع تلك الإصدارات من حيث نوع المحرك ولكنها تختلف من حيث نظام الدفع وصرفية الوقود. تأتي فئة LE بمحرك 4 سلندر هجين سعة 2500 سي سي بقوة 240 حصان، والسيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي مع قير أوتوماتيك سي في تي. أعلن وكيل تويوتا بالمملكة عبداللطيف جميل مؤخراً عن خصم مغري على سعر تويوتا هايلاندر ال اي 2022، حيث بلغ سعرها الآن 126 ألف و400 ريال شامل الضريبة بدلا من 150 ألف و275 ريال بتخفيض يصل إلى 16%.

أما عن مواصفات فئة ال اي الخارجية فهي تتميز بجنوط مقاس 18 إنش، إضاءات بالكامل ليد انوار LED عالي ومنخفض مع LED نهاري، بالاضافة إلى مصابيح ليد خلفية وكشافات ضباب LED أمامية واشارات انعطاف على المرايا الجانبية. يتميز التصميم الخلفي للسيارة بوجود جناح خلفي وهي مزودة بحساس كفرات وحساسات ركن وكاميرا خلفية، كما تأتي هايلانر LE هايبرد الجديدة بمزايا أمان ممتازة لقيادة آمنة متضمنة نظام تحذير مغادرة المسار، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، مكابح ABS مع تقنية التحكم في الانزلاق إضافة إلى تقنية دعم المكابح.

مزايا هايلاندر LE هايبرد الجديدة

أما إذا نظرنا إلى تجهيزات فئة ال اي من الداخل فسنجد أنها تتميز بمقاعد مخمل فاخرة بتحكم كهربائي، إمكانية الدخول الذكي والتشغيل الذكي وزجاج كهربائي Auto لمسة واحدة. كما تأتي هايلاندر LE هايبرد الجديدة بعجلة قيادة ثلاثية للتحكم من خلالها في النظام الصوتي والبلوتوث ونظام تثبيت السرعة، مكيف متعدد المناطق ينقسم إلى مكيف أوتوماتيك بتحكم منفصل بين السائق والراكب ومكيف خلفي لمس. السيارة بها نظام ترفيهي متكامل يدعم اتصال يو اس بي وتشغيل سي دي ويحتوي على 6 مكبرات صوت، إلى جانب شاشة وسطية تدعم نظام أبل كاربلاي ونظام أندرويد أوتو في هايلاندر LE هايبرد موديل 2022.