جي ام سي همر 2022 GMC HUMMER الكهربائية بالكامل بقوة 1000 حصان

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عمر شويل - جدة أسطورة البيك أب و SUV تعود من جديد في أحدث أصدار لها جي ام سي همر 2022 GMC HUMMER تملك تلك السيارة تاريخ طويل وقوي بسبب أدائها المذهل كانت تستخدم من قبل الجيش الأمريكي، لذا قررت الشركة المنتجة إحياء هذا الطراز مرة أخري، لكن مع المزيد من التطور والعصرية، تتمتع HUMMER 2022 بقوة خارقة تصل إلى 1000 حصان مع محرك كهربائي بالكامل، مركبة مذهلة بكل المقايس، وحش طرقات وعرة في ذات الوقت صديقة للبيئة، وموفرة للوقود، إليكم المواصفات بالتفصيل والأسعار.

جي ام سي همر 2022 GMC HUMMER

تم إطلاق تلك المركبة كمنافس لشاحنة تسلا سايبر تراك المبهرة، تم منح همر 2022 بطارية من نوع ULTIUM الخارقة، هيكل السيارة الخارجي صلب وجريء، ذو تصميم متفرد يميزها عن غيرها من شاحنات البيك أب المنافسة، السقف ذو ألواح يمكن إزالتها، على غرار جيب رانجلر، يتوفر منها فئة الصفين، والثلاث صفوف.

تصميم الشكل الخارجي جي ام سي همر 2022

عن النظر إلى شكل GMC HUMMER 2022 ستشعر أنها مازالت محتفظه بتراثها، ولكن بشكل أكثر تطور وعصرية، ليتماشي مع الوقت الحالى، المقدمة تأتي بمصابيح قمة الأبهار على شكل H، مع شريط عريض مضيء يحمل أسم HUMMER قمة الفخامة والرفاهية في تلك السيارة.

تأتي بسقف متحرك يتكون من 3 ألواح قابلة للأزالة من النوع الشفاف للمزيد من الأناقة، يوجد مساحة خلفية للشحن يمكن وضع الألواح بها، سيارة متينة تتعامل مع أصعب الطرقات بكل سلاسة، وأداء ثابت، تبلغ سرعة ال 100 كيلو خلال 3 ثواني فقط.

مقصورة 2022 GMC HUMMER الداخلية

داخلية همر 2022 فاخرة جداً، قيادتها ممتعه إلى أقصي حد، الجلوس بداخلها لساعات طويلة لن يشعرك بالممل بتأكيد، فهي تتضمن العديد من وسائل الترفيه المذهلة، شاشة كبيرة الحجم قياس 13،4 بوصة، المقاعد واسعه ومريحة من أجود أنواع الجلد، تتضمن السيارة مجموعة من الكاميرات الأمامية والخلفية، وأسفل المركبة، لذا يستطيع قائد السيارة السيطرة على الطريق بكل مابه من صعاب.