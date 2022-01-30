40 الف ريال سعر كيا بيكانتو الموفرة للوقود بمواصفاتها ومميزاتها الخرافية

سعر كيا بيكانتو الموفرة للوقود، تعتبر سيارة كيا بيكانتو في الوقت الحالي من أهم السيارات الموفرة للوقود عن غيرها من السيارات المنافسة لها، حيث أن سيارة بيكانتو صناعة كوريا وبالتحديد من أنتاج المنطقة الجنوبية بكوريا، وقد تم الكشف عن الإصدار الأول للسيارة منذ عام 2003، واستمر حتى عام 2011، ومن ثم تم إطلاق الإصدار الثاني لها على التوالي، وقامت بتطويرها وأصبحت تعمل بخمس أبواب بدلاً من ثلاث أبواب، ونحن اليوم سوف نستعرض لكم أسعار ومواصفات وما تحمله سيارة كيا بيكانتو من مزايا.

سعر كيا بيكانتو الموفرة للوقود

مواصفات سيارة كيا بيكانتو

جاءت السيارة بمحرك قوي يصل نحو 1248 لتر، كما أنها تملك سعرة 4 سلندر بنظام الدفع.

أما بالنسبة لمساحة السيارة فهي كبيرة من الداخل عن الإصدارات السابقة.

كما أن يوجد بالسيارة مصابيح أمامية بشكل مستطيل أنيق ومميز، ومسحوبة بطرق السيارة إلى جانب دعهما لتقنية الليد.

كما أن يوجد بالسيارة شبك أمامي بالأعلى ومتوفر بطرز انسيابي رياضي مميز.

أما بالنسبة لسعة خزان الوقود فهي تشتهر بأنها من السيارات الموفرة للوقود وتملك سعة الخزان نحو 35 لتر.

وقوة المحرك تعادل سرعة 84 حصان وذات عزم 122 متر، والسيارة تعمل بشكل أوتوماتيك مع توفير سرعة كبير نحو 161 متر بالساعة.

كما أن السيارة تعمل بتقنية مانع الانغلاق.

إتاحة نظام خاص لتثبيت مقاعد جلوس الأطفال، وبها شاشة عرض معلوماتية تعمل بتقنية اللمس.

المقاعد من مصنعة من أجود أنواع الجلد الفاخر.

تدعم السيارة خاصية القفل المركزي، وذات أضواء خارجية بتقنية الليد.

أهم مزايا سيارة كيا بيكانتو

يوجد في السيارة العديد من الانحناءات الرياضية الموجودة بأعلى الصندوق الخلفي ليمنحها أطلالة راقية مميزة.

من الانحناءات الرياضية الموجودة بأعلى الصندوق الخلفي ليمنحها أطلالة راقية مميزة. كما أن يوجد بالسيارة مخرجين للوقود وذات تصميم دائري، أما بالنسبة للتابلوه الأمامي فقد جاء لحجم عريض وبتصميم انسيابي مميز.

يوجد بها العديد من وسائل الترفيه منها شاشة عرض بمقاس 7 بوصة.

أسعار سيارة كيا بيكانتو