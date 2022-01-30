نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الموسم الكورية.. سيارة كيا نيرو 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة كيا نيرو نتطرق لها بالتفصيل، حيث أن السيارة تحتوي على عدد كبير من التجهيزات الفريدة، والتي تعد بمثابة أهم ما يجب أن تحتوي عليه سيارة نقل الركاب والشاحنة المميزة والتي لها دور في أن تكون الرحلة الخاصة بالقيادة على الطريق من بين أفضل ما يمكن أن يحصل عليه الراكب لما يتوفر بالسيارة من الكثير من المزايا والتي من أهمها أن السيارة بهيكل قوي مميز، ومن خلال ا تلك السطور التالية نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة ومواصفاتها وأهم مزاياها وتجهيزاتها وكل ما يتعلق بالسيارة وتكلفة شرائها.

مواصفات سيارة كيا نيرو 2022

المواصفات واسعار سيارة كيا نيرو تعد من أهم المعلومات التي لا بد وأن يكون كل مقبل على الشراء على دراية كاملة بها حيث تعتبر السيارة من هذا النوع من أكثر أنواع الشاحنات التي تحتوي على مواصفات قامت الشركة كيا الكورية بتزويد السيارة بها، ومن خلال الآتي نوضح أهم المواصفات الخاصة بالسيارة:

مواصفات ومميزات سيارة كيا نيرو

مواصفات سيارة كيا نيرو نذكرها على هذا النحو الآتي:

السيارة تحتوي على لمحرك بالقوة المنتجة مائة تسعة وثلاثين حصان.

عزم الدوران الخاص بالمحرك يصل لنحو مائتين أربعة وستين نيوتن لكل متر.

المحرك يبلغ من السعة واحد وستة من عشرة لتر.

السيارة تعمل بالنظام الخاص بالدفع الرباعي.

أهم التجهيزات التي تتوفر بالسيارة

السيارة تتمتع بعدد من التجهيزات المميزة والتي من أهمها ما يلي:

السيارة تحتوي على المقاعد النريحة.

الفرامل التي تمنع الانغلاق.

الفرامل تعمل بالنظام إي بي دي.

الحقن الإلكتروني للبنزين متوفر بالسيارة.

أهم مزايا السيارة

السيارة تتوفر فيها خاصية الطي الكهربي للمرايا.

متوفر فيها شاشة بحجم سبعة بوصة.

تستهلك لتر واحد من الوقود كل أربعة وعشرين كم.

منفذ إي يو إكس ومنفذ يو إس بي متوفر بالسيارة.

أسعار السيارة كيا نيرو

السيارة تتوفر بالسوق المحلي بالسعر مائة واحد وعشرين ألف ريال سعودي، وتباع تلك السيارة بالأسواق المحلية والعالمية بعدد نسخة واحدة فقط، وتعد من بين أقوى الشاحنات التي تمتلك مواصفات تضاهي المقابل السعري الخاص بها.