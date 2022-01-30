الفخامة والإبداع يجتمعان في سيارة تسلا Tesla Model Y 2022 الجديدة تعرف على مواصفاتها وسعرها

تقدم تسلا الشركة العالمية الأمريكية أقوى وأفخم سيارات هذا الموسم وهي السيارة الكهربائية Tesla Model Y 2022 السيارة يجتمع بها كل الإمكانيات والمواصفات القياسية التي يبحث عنها الجميع، كما أن السيارة مزودة بكافة معايير الأمان والسلام فهي مزودة بنظام فرام أوتوماتيكي ونظام مراقبة النقطة العمياء للحفاظ على حياة الراكب والسائق، كما أن السيارة تتميز بتصميمها الأنيق والعصري، وأهم ما يميز سيارة تسلا Tesla Model Y مساحة الداخلية الواسعة تكفى من 5 ركاب إلى 7 ركاب، كما يمكنك السفر لأكثر من 300 ميل بشحنة كاملة.

مواصفات سيارة تسلا Tesla Model Y 2022

من المتوقع أن يتم إطلاق السيارة في 19 فبراير القادم 2022 حيث تعد سيارة تسلا Tesla Model Y 2022 من أقوى السيارات الدفع الرباعي الكهربائي كفاءة في استهلاك الوقود، وأهم مواصفاتها هي:

السيارة تتميز بهيكلها الأنيق والفخم مصممة بطراز رياضي.

السيارة مزودة بسقف زجاجي من نوع بانورامي.

تتميز مقاعد السيارة براحة، كما أنها قابلة للطي.

تضم باب خلفي يعمل تلقائي.

عجلات السيارة مصنوعة من الألومنيوم يصل حجم العجلات الأمامية و الخلفية 19×9.5.

كما أن السيارة تحتوي على محركين كهربائيين.

بطارية المحرك من نوع ليثيوم، شحن سريعة خلال 15 دقيقة فقط تستطيع السفر الى مسافة 270 كيلو متر.

المحرك بثلاث أطوار قوة المحرك 380 حصان.

السيارة متوفرة بفئتين بمساحة داخلية واسعة المساحة الداخلية للفئة الأولي تكفي 5 أشخاص و الفئة الثانية 7 أشخاص.

كما أن السيارة مزودة بنظام فرملة أوتوماتيكي.

أنظمة الأمان والسلامة

مزودة بأقوى أنظمة أمان و السلامة مزودة مصابيح الضباب.

مساعدة وقوف السيارة.

مراقبة ضغط الإطارات.

كاميرا احتياطية للمراقبة.

التحكم في الاستقرار.

أحزمة أمان للظهر والكتف الأمامية الخارجية.

سعر سيارة تسلا Tesla Model Y 2022

سيارة تسلا Tesla Model Y 2022 متوفرة بفئتين سعر موديل Y 2022 هو:

سعر سيارة تسلا Tesla Model Y 2022 في الأسواق العالمية 39000 دولار أمريكي.

ما يعادل في المملكة العربية السعودية 146 ريال سعودي.

سعر سيارة تسلا Tesla Model Y 2022 في مصر 643.500 جنيه مصري.

أما سعر موديل ذات الدفع الرباعي كما يلي: