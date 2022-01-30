الوحش الروسى.. سيارة لادا نيفا 2022 في السعودية اقوى وافخم سيارة تعود من جديد بمواصفات واسعار جبارة

الوحش الروسى.. سيارة لادا نيفا 2022 في السعودية ، لادا نيفا 2022 من السيارات الفخمة والعملاقة وقد قام بإطلاقها شركة أفتوفاز الروسية بالإعلان عن سيارتها الحديثة التي تمتلك أسم آخر وهو “لادا برونتو” تكون من سيارات الدفع الرباعي للعجلات، وقد جاءت السيارة في تصميم أكثر من رائع وجذاب جداً فهو يجمع ما بين الحياة العصرية والكلاسيكية، حيث أن هذا النوع من التصاميم أصبح من ذوق العديد من الفئات وبالتحديد الشباب، وأول إصدار للسيارة كان في عام 1977 وعملت الشركة الروسية على تقديم الكثير من التحديثات لتظهر السيارة مرة أخرى في تصميم متميز وتكون هي السيارة المرغوبة بين السيارات الأخرى.

الوحش الروسى.. سيارة لادا نيفا 2022 في السعودية

تتمتع السيارة الجديدة لادا نيفا 2022 مجموعة من المميزات والمواصفات الجيدة جداً والتي ترفع من مستوى السيارة ومنها:

تحتوي السيارة على نوعان من المحرك الأول منهم تصل سعته إلى 1600 سي سي وبقوة 114 حصان.

أما بالنسبة إلى المحرك الثاني للسيارة فتصل سعته إلى 2000 سي سي وبقوة 168 حصان تقريباً.

محرك السيارة مقترن بناقل حركة يعمل يدوي، أما المحرك الثاني فيكون مزود بناقل حركة أوتوماتيكي يحتوي على 6 سرعات.

السيارة تكون مزودة بميزة البلوتوث وبها نقطة اتصال واي فاي مع مخرج شحن للهواتف الذكية لاسلكياً.

كما أنها تدعم خاصيتين أندرويدأوتو وابل كار بلاي.

تم صناعة عجلات سيارة لادا نيفا 2022 بمادة البلاستيك الغير قابل للكسر.

أما بالنسبة إلى قياس جنوط عجلات السيارة فقد يصل إلى 15 بوصة.

بالسيارة إطارات مناسبة لكافة التضاريس وبها عزل الصوت والاهتزاز بالداخل أثناء القيادة على الطرقات الصعبة.

تصل قوة عزم ودوران السيارة 129 نيوتن متر.

تتمتع السيارة بمقاعد تتميز بالدفء وبها مكيف هواء يعمل بأعلى التقنيات.

ممن أقوى سيارات الدفع الرباعي الحديثة.

تستخدم السيارة أعلى التقنيات الحديثة كلوحة القيادة والمقاعد المريحة جداً لسائق السيارة وجميع الركاب.

تمتلك السيارة نظام ترفيهي مميز جداً فهي تكون مزودة بشاشة تعمل من خلال اللمس.

يوجد بها وسائد هوائية لزيادة الأمان داخل السيارة.

سعر سيارة لادا نيفا 2022 في السعودية

من كثرة الاهتمام عن سيارة لادا نيفا 2022 بدأ الكثير يسأل عن سعرها في المملكة العربية السعودية، حيث يبدأ سعر السيارة من 9000 دولار إلى 34.000 دولار قبل إضافة الضريبة المضافة، ولكن يبصل سعرها في السعودية إلى 34 أإلف ريال سعودي غير شامل الضريبة.