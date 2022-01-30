30 الف ريال أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ولا في الأحلام

30 الف ريال أرخص أنواع السيارات الحديثة، توجد العديد من السيارات التي تتميز بثمنها الرخيص الذي يجعل العديد من الناس يقبلون على شرائها دي سعرها الاقتصادي الذي يناسب العديد من الفئات المتوسطة و تنتج العديد من الشركات سيارات بها العديد من المواصفات المميزة مقارنة بأسعارها، مثل سيارة هافان الصينية و سيارة ميتسو ميراج وسيارة MGV السعودية والعديد من السيارات الأخرى التي نوردها لكم بالتفصيل.

30 الف ريال أرخص أنواع السيارات الحديثة

سيارة MGV السعودية

تبدأ أسعار سيارة أم جي في المملكة العربية السعودية من 35 ألف ريال سعودي و يتوفر منها إصدارين مختلفين في الإمكانيات والمواصفات.

حيث أن الإصدار الأول من السيارة يتميز بمحرك ذو سعة 1.5 لتر كم تبلغ قوته 107 حصان.

يوجد سيارة أم جي في ناقل حركه أوتوماتيك مزود بأربع سرعات مختلفة.

كما يمكن أن تسارع السيارة حتى 100 كيلومتر في خلال 13.7 ثانية.

بينما الإصدار الثاني من سيارة أم جي في يتميز بمحرك بسعة 1500 سي سي بينما تصل قوة المحرك إلى 109 حصان.

يصل سعر الإصدار الثاني من السيارة 45 ألف ريال سعودي فقط.

سيارة هافان الصينية

تعد سيارة من السيارات التي لاقت شهرة واسعة بعد طرحها في السوق السعودي كما حصلت على العديد من التقييمات الجيدة من العملاء.

تباع السيارة في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 85000 ريال سعودي.

تحتوي السيارة على محرك بقوة 110 حصان بينما تبلغ سعة المحرك 1.5 لتر.

سيارة شنجان

تتميز سيارة شنجان بسعرها الاقتصادي الذي يصل إلى 44 الف ريال سعودي.

بسعرها الاقتصادي الذي يصل إلى 44 الف ريال سعودي. من اهم مميزاتها إنها اقتصادية في استهلاك الوقود.

تأتي مصحوبة بالعديد من وسائل الأمان مثل الوسائد الهوائية، وتتميز بواجهة عصرية تجعلها مناسبة لفئة الشباب.

سيارة ميتسوبيشي ميراج

سيارة ميسي ميراج من افضل السيارات في الفئة السعرية القليلة حيث يبلغ سعرها 30 ألف ريال سعودي

في الفئة السعرية القليلة حيث يبلغ سعرها 30 ألف ريال سعودي تتميز السيارة أنها مؤثرة في استهلاك الوقود، كما أنها صممت لتناسب السير لمسافات طويلة.

حيث تستطيع أن تقطع مسافة تصل إلى 167 كيلو متر في الساعة الواحدة.

سيارة جيلي بين رأي