سيارة أوبل كروس لأند 2022 الحديثة مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها في بعض الدول العربية

سيارة أوبل كروس لأند 2022 الحديثة، سيارة أوبل كروس لأند واحدة من أبرز السيارات المتميزة للغاية فقد تم تصميمها لعشاق ومحبين السيارات الفاخرة، وتحمل الكثير من المواصفات والمميزات، التي جعل الكثير من المواطنين في السعودية يرغبون باقتنائها، كما أنها أصبحت تتنافس مع الكثير من السيارات المتنوعة الأخرى، ونحن اليوم سوف نقدم لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بالسيارة أوبل كروس لأند الجديد وأسعار طرحها في السوق السعودي.

سيارة أوبل كروس لأند 2022 الحديثة

مواصفات سيارة أوبل كروس لأند 2022

عند القيام بشراء السيارة يجب التعرف على ما تحمله السيارة من مواصفات والتعرف على المزايا السيارة:

تعمل سيارة كروس لأند تحت نظام المدمجة، المحرك الموجود بها يعمل بنحو 3 أسطوانات وبسعة ماتور 1200 سي سي وذات قوت 110 حصان.

أما بالنسبة لعزم الدوران يبلغ نحو 205 نيوتن لكل متر، كما أنها مزودة بناقل حركة يدعم العمل أوتوماتيك ونحو 6 سرعات متنوعة.

أما بالنسبة للسرعة القصوى قد تبلغ نحو 100 كيلو متر لكل 11 ثانية، كما أن طول السيارة يبلغ نحو 4,211 مم، وعرض السيارة يبلغ 1,765 مم، أما بالنسبة بالارتفاع يصل حوالي 1,605 مم، وحقيبة السيارة تبلغ 410 لتر.

وتعتبر من السيارات الموفرة للوقود فيتم استهلاك نحو 4,5 لتر عند السير مسافة نحو 100 كيلو متر بكل ساعة، كما أنها تطرح بفئتين متشابهين، كما أنها سوف تتنافس مع الكثير من السيارات العالمية الأخرى.

قد طرحت السيارة للمرة الأولى لها في السوق العالمي من عام 2017.

مميزات سيارة أوبل كروس لأند 2022

السيارة تحتوي على 6 وسائد هوائية لكافة المقاعد فعند التعرض لحادث لا قدر الله.

كما أنها تدعم تقنية توزيع الفرامل على العجلات الأربعة، ومزودة بفرامل مانع الانزلاق، ويوجد بها مثبت سرعة وحساسات عند ركن السيارة بالأمام والخلف.

يوجد بالسيارة تقنية مراقبة لنظام الضغط المتعلق بالإطارات، ويوجد لدينها جنوط ذات مقاس 17 بوصة، ومصابيح بالأمام مصنعة بشكل أكثر جاذبية.

متوفر بها شاشة بحجم متوسط يحمل الكثير من الخواص، كما أن عجلة القيادة لها الكثير من الاستخدامات وتقوم بتثبيت السرعة.

أسعار سيارة أوبل كروس لأند 2022