سعر هيونداي باليسايد في السعودية أقوى وأفخم سيارة دفع رباعي من شركة hyundai

سعر هيونداي باليسايد في السعودية ، Palisade هي إحدى سيارات الدفع الرباعي التي أنتجتها شركة هيونداي موتور في كوريا الجنوبية وهي متوسطة الحجم، تم إنتاجها عام 2018 وتم عرضها لأول مرة في معرض من معارض لوس أنجلوس الأمريكية، وتعد السيارة رياضية SUV من الطراز الأول بها ثلاث صفوف لتتسع لـ 7 ركاب بالغين وهي تصلح أكثر للعائلات الكبيرة أو أو للشباب بفضل طرازها وتصميمها الخارجي الأنيق الشبابي والرياضي، تم صُنع السيارة عام 2008 وإلى الآن يتم بيع الملايين من النسخ منها في أمريكا وكوريا الجانبية امتدادًا إلى بلاد الشرق الأوسط، وتم تسمية السيارة بهذا الاسم (باليسايد) تيمنًا إلى سلسلة المنحدرات الساحلية لمدى قوتها وصلابتها أثناء سيرها على قمة المنحدرات والمرتفعات، نحن بصدد مناقشة سعر هيونداي باليسايد في السعودية ومعرفة أهم مواصفات السيارة المذهلة.

مواصفات hyundai Palisade 2022

سعة محرك السيارة 3.5 لتر و 6 سلندرات.

قوة عزم الدوران 335 نيوتن/ متر.

قوة المحرك 277 حصان.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

طول السيارة 4.980 متر.

عرض السيارة 1.975 متر.

ارتفاع السيارة 1.750 متر.

قاعدة العجلات 2.900 لتر.

نظام ABS لمنع انغلاق الفرامل.

نظام EBD للتوزيع الإلكتروني للفرامل.

نظام مانع حركة.

نظام مانع السرقات.

نظام لاختيار وضعيات القيادة أثناء السير.

نظام مراقبة ضغط الإطارات.

كاميرا 360 درجة للمراقبة.

نظام BA مساعد فرامل.

يوجد أجهزة استشعار للاصطفاف أمامية وخلفية.

سنتر لوك.

7 مقاعد من الجلد الفاخر.

المقود كهربائي مصنوع من الجلد الفاخر.

إمكانية ضبط المقعد أوتوماتيكيًا.

شاشة عرض معلومات متعددة.

المقاعد الخلفية قابلة للطي.

مسند للذراع في الوسط وفي المقعد الأمامي.

المصابيح الأمامية أوتوماتيكية.

مرآة الأبواب إلكترونية.

المصابيح الأمامية والخلفية من الـ LED.

مصابيح أمامية وخلفية للضباب.

نوافذ أبواب السيارة الأمامية والخلفية تعمل بالكهرباء.

مكيف السيارة يعمل أوتوماتيك.

شاشة وسائط متعددة الاستخدامات تعمل باللمس.

يوجد كمبيوتر لحساب المسافات المتبقية والوقود والسرعة.

بلوتوث – راديو – مدخل لـ الـ USB.

زر بدأ تشغيل.

إمكانية التحكم بالصوت من خلال عجلة القيادة.

سعر هيونداي باليسايد في السعودية 2022

تختلف أسعار سيارة hyundai Palisade 2022 باختلاف الفئات لأن كل فئة تختلف عن الاخرى من حيث مواصفات كلًا منها:

سعر هيونداي باليسايد 2022 3.5L GDi FWD بـ 142.285 ريال سعودي. سعر هيونداي باليسايد 2022 3.8L GDi AWD Premium بـ 200.200 ريال سعودي.

صور هيونداي باليسايد 2022

مميزات هيونداي باليسايد 2022