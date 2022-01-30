نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة السيارات.. سيارة كيا سبورتاج 2022 بشكلها الجديد في السعودية بمواصفات وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وأسعار سيارة كيا اسبورتاج من أهم ما يبحث عنه مختلف محبي عالم السيارات والذي يعد من أهم ما يبحث فيه قطاع كبير من المهتمين بمتابعة التطوير الحادث بمجال التصنيع للسيارات، ومن خلال ما يأتي نوضح أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة، وأهم المواصفات والتحديثات التي قد طرأت على السيارة، مع بيان أهم الأساسيات التي تتوفر بالسيارة لمزيد من الراحة أثناء القيادة مع مزيد من العوامل التي تتواجد بها لسبل القيادة الأكثر أمان، وفيما يأتي أهم المواصفات، وتكلفة الشراء للسيارة بالأسواق المحلية بمصر والمملكة السعودية.

مواصفات وأسعار سيارة كيا اسبورتاج

المواصفات والأسعار الخاصة بالسيارة كيا اسبورتاج من أفضل ما يمكن أن يجذب مختلف العملاء لشراء تلك السيارة ذات النمط الرياضي متعدد الاستعمالات وما يطلق عليه بعالم السيارات suv حيث أن تلك السيارة الرياضية المميزة تمتلك أهم المواصفات والتي نذكرها من خلال الآتي:

مواصفات سيارة كيا اسبورتاج

مواصفات سيارة كيا اسبورتاج من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تتوفر بالمحرك من السعة التي تبلغ ألف وستمائة سي سي.

القوة المنتجة من المحرك تصل لنحو مائة وأربعين حصانا.

العزم للدوران بحد أقصى في المحرك يصل لنحو مائة وستين نيوتن لكل متر.

التسارع الخاص بالسيارة تصل له خلال اثني عشر ثانية فقط.

طول السيارة يصل لحوالي أربعة ونصف متر.

عرض السيارة يصل لمتر وثمانمئة سم.

ارتفاع السيارة متر وستمائة سم.

أهم التجهيزات للأمان بالسيارة:

السيارة تمتاز بتوفر المكابح التي تمنع الانغلاق.

المقاعد تعد في منتهى الثبات بما يتيح أمان وراحة القيادة.

المقاعد تعد في منتهى الثبات بما يتيح أمان وراحة القيادة. الجنوط من النوع الرياضي بقياس سبعة عشر بوصة.

الوسائد الهوائية متواجدة بالسيارة لمنع الارتطام

متوفر تكييف بمقصورة السيارة.

الإضاءة بمصابيح من نوع هالوجين.

الشاشة بالقياس سبعة بوصة.

متوفر المنفذ يو إس بي.

أسعار سيارة كيا اسبورتاج

السيارة متوفرة بالسوق المحلية المصرية بالسعر ما بين أربعمائة أربعة وعشرين ألف وخمسمائة ألف جنيه مصري وما يقابله بالسوق السعودي حوالي مائة واحد وعشرين ألف ريال بمعارض المملكة.