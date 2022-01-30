سيارة المغامرة للطرق الواعرة جيب رينيجيد Jeep Renegade 2022 السعر والمواصفات

سيارة جيب رينيجيد Jeep Renegade 2022 من السيارات المميزة التي تشعر عند قيادتها بروح المغامرة، وتصلح في الطرق الوعرة وسوف نتناول فى هذا المقال العديد من المواصفات الخاصة بقوة المحرك وتصميم هذه السيارة من الخارج والداخل، والإمكانيات التكنولوجية الموجودة فيها ومعلومات حول معايير الأمن والسلامة السيارة واستهلاك الوقود والألوان المتوفرة منها واسعارها.

مواصفات سيارة جيب رينيجيد Jeep Renegade 2022

سيارة جيب رينيجيد 2022 سهلة الاستخدام ويمكن قيادتها في الطرق الوعرة ولها مميزات عديدة وتصميمها الداخلي مميز ومتناسق ومتوفر منها اللون الأورنج والأسود والأصفر والفضي والأحمر والأزرق والأبيض.

تحتوي السيارة على مصابيح ضباب أمامية كما تمتاز بمظهرها العصري المميز وهي من سيارات الدفع الرباعي والمحرك لها رباعي الأسطوانات تبلغ سعته 2.4 لتر وقوته 180 حصان وهو اوتوماتيكي وله تسع سرعات.

تحتوي السيارة على شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة وتدعم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو و يوجد منفذ يو اس بي وبلوتوث داخل السيارة.

تحتوي السيارة على مكبر للصوت وراديو يعمل بالأقمار الصناعية وتستطيع دخول السيارة عن بعد دون استخدام المفتاح ويمكن تشغيلها عبر كبسة زر واحدة، وتستطيع التحكم في المناخ بداخلها بشكل تلقائي وتحتوي على نظام ملاحة وراديو بجودة ودقة عالية.

معايير الأمن والسلامة لسيارة جيب رينيجيد 2022

تحتوي سيارة جيب رينيجيد 2022 على أنظمة مميزة للحماية بالنسبة للسائق وبها مميزات عديدة مثل إمكانية مراقبة النقطة العمياء ونظام خاص بتنبيه السائق إذا كان هناك حركة مرور خلفية.

كما يوجد نظام للتحذير من الاصطدام الأمامي ونظام الفرملة التلقائي في حالة الحوادث.

وهناك نظام مميز للتحذير عندما تغادر السيارة المسار وعجلات السيارة مقاسها يبلغ 17 بوصة.

ومحرك هذه السيارة عزم الدوران له يبلغ 237 نيوتن على المتر ويوجد لنظام تثبيت السرعة.

كما يتوافر نظام أمامي خاص بوجود حساسات للركن الأمامي والنظام آخر لمراقبة ضغط الهواء في الاطارات.

نظام التحكم في الجر وتحتوي السيارة على وسادة هوائية ونظام للسلامة إذا حدث الصدام.

التصميم الداخلي لسيارة جيب رينيجيد 2022

التصميم الداخلي لسيارة جيب رينجيد 2022 رائع حيث تحتوي على مقاعد مصنوعة منجدة بالقماش والمقاعد الأمامية بها يمكن تعديلها يدويا ومنجدة بالجلد وبها إمكانية التدفئة بالنسبة لمقعد السائق.

عجله القيادة يمكن تدفئتها والمقصورة الداخلية بها لمسات رقيقة من المعدن والسطح مغطى ببلاستيك صلب اسود يعطيها فخامة وأناقة.

التصميم الخارجي للسيارة Jeep Renegade 2022

تتوفر سيارة بأبعاد قياسية مناسبة حيث يبلغ طولها حوالي 4232 مم بينما عرضها يبلغ 2023 مم وارتفاعها 1664 مم.

تبلغ سعة الصندوق الخشبي لهذه السيارة 351 لتر بينما سعة الوقود للمحرك بها تبلغ 48 لتر وتم تجميع السيارة في إيطاليا بينما بلد المنشأ لها هي أمريكا.

تصميم هذه السيارة من الخارج مميز وهي تحتوي على مصابيح ليد أمامية ويوجد فتحات التهوية للرف الأمامي وكذلك فتحات جانبية ويوجد شبكة بها فتحات مميزة للمصابيح المستديرة وتستطيع الرؤية الخارجية من الجوانب والخلفية محدودة إلى حد ما نظرا لوجود أعمدة السقف السميكة.

سعر سيارة جيب رينيجيد Jeep Renegade 2022

يبلغ سعر سيارة جيب رينيجيد 2022 حوالي 415 ألف جنيه في السوق المصري وتباع النسخة الـأغلى منها في العالم بحوالي 530 ألف جنيه

ويبدأ سعر في السعودية من 95000 ريال

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع المواصفات الخاصة بسيارة جيب رينجيد 2022 كما ذكرنا تصميمها الخارجي والداخلي ومميزاتها ومواصفاتها بالتفصيل وقوة المحرك والمعلومات المتعددة الخاصة بالأبعاد لهذه السيارة والألوان المتوفرة لها وعزم الدوران وقوة المحرك وغيرها من المعلومات التي تهم العملاء.