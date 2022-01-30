الغندورة وصلت السعودية...سيارة تويوتا افالون 2022 الجديدة كلياً بمميزات ومواصفات جبارة وأسعارها في السعودية

سيارة تويوتا افالون 2022 الجديدة كلياً بمميزات ومواصفات جبارة، أطلقت شركة تويوتا اليابانية الإصدار الجديد الخاص بها لسيارة تويوتا أفالون 2022، والتي تعد الإصدار الأخير لفئة سيارات سيدان، حيث أن جميع عشاق السيارات لذلك النوعية يترقبون بفارغ الصبر تداول السيارة الجديدة أفالون 2022 بالأسواق العالمية وكذلك العربية، ونحن هنا اليوم لنعرض عليكم كل ما يتعلق بالسيارة وما تحمله من مميزات ومواصفات فائقة الجودة، وسعر طرح السيارة بالسوق السعودي والعديد من الدول العربية.

مواصفات سيارة تويوتا افالون 2022 الجديدة كلياً

السيارة مزودة بمحرك قوي يدعم العمل بـ 6 أسطوانات وتكون ذات سعة 3.5 لتر ويولد عنه قوة تصل نحو 301 حصان.

كما أنها مزودة بعزم دوران قد يصل حتى 362 نيوتن لكل متر، وتتوفر بأنظمة الدفع الأمامي للعجلات.

كما أن تبلغ معدل تسارع السيارة نحو 0 وتصل نحو 100 كم.

المحرك الخاص بالسيارة من النوع الهجين ويوجد به 4 أسطوانات، كما أنه سعة تبلغ نحو 2,5 لتر، وينتج عنه قوة حصان تصل حتى 202.

كما أن السيارة تدعم العديد من أنظمة الأمن الجديدة، حتى تضمن توفير الحماية الشاملة لتوفير الراحة للركاب في كل رحلة متنوعة على الطرق.

ما هي مميزات سيار تويوتا أفالون 2022

بالنسبة لما تحمله سيارة تويوتا أفالون 2022 الجديدة بنظام بحذر مغادرة المسار، ويدعم نظام مراقبة ضغط الإطارات.

كما أن السيارة مزودة بنظام التنبيه لحركة المرور الخلفية.

السيارة مزودة بنظام تثبيت السرعة كما أنه يدعم نظام كبح الذي يقوم بمنع الانغلاق.

أما الطراز الخارجي لسيارة تويوتا أفالون فقد توفرت بتصميمات أسبانية، ومتوفرة بشكل أكثر أناقة وجاذبية عن الموديلات السابقة الأخرى.

كما أنه تم تصميم المصابيح الأمامية بطريقة متميزة.

أسعار سيارات تويوتا افالون 2022