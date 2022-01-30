سعر ايسوزو ديماكس الجديدة في السعودية أقوى سيارة بيك أب مع تصميم خارجي فخم

سعر ايسوزو ديماكس الجديدة ، Isuzu D Max هي سيارة بيك أب وتعد من الشاحنات تم تصنيع أول خط إنتاج لها عام 2002 من قِبل شركة ايسوزو موتورز Isuzu Motors، ومن عام 2002 وإلى الآن قد تم بيع ملايين النسخ من دي ماكس لاعتبارها من أفضل الشاحنات التي أطلقتها شركة أيسوزو إلى الآن، شركة ايسوزو هي شركة يابانية تأسست عام 1916 تحديدًا في طوكيو وكانت بدايتها هو صنع السفن وتوزيع الغاز إلى أن توسعت صناعها وتجارتها وأنتجت أول سيارة لها عام 1953 وهي ايسوزو مينكس، وأصبحت Isuzu مستقلة عام 2003 بعد أن باعت حصتها إلى شركة جنرال موتورز بمبلغ 300 مليون دولار إلى أن أصبحت من أقوى الشركات المُصنعة للسيارات والشاحنات في العالم ولها العديد من الشركات المنافسة في السوق العالمي، نحن بصدد مناقشة سعر ايسوزو ديماكس الجديدة في السعودية ومناقشة أهم مواصفاتها في السطور القادمة.

مواصفات Isuzu D Max 2022

سعة محرك السيارة 1.9 لتر و 4 سليندرات.

سعة الخزان الوقودي 76 لتر.

قوة المحرك 163 حصان.

قوة عزم الدوران 360 متر.

ناقل الحركة يدوي.

طول السيارة 5.305 متر.

عرض السيارة 1.810 متر.

ارتفاع السيارة 1.770 متر.

قواعد العجلات 3.125 متر.

وسائد هوائية.

غطاء المحرك أتوماتيكي.

كاشف للتصادم.

مجهز بصدمة لامتصاص الغاز.

مجهزة بـ طفاية حريق.

3 مقاعد مصنوعة من القماش.

شاشة عرض معلومات متعددة.

مقود يعمل بالكهرباء.

منفذ للطاقة.

مصباح ترحيب.

مماسك للأكواب.

مصابيح لسهولة قراءة الخرائط.

شاشة لقياس عدد الأميال المقطوعة.

إمكانية ضبط المقعد بشكل يدوي.

ضوء مؤشر لاستخدام الفرامل.

مرآة الباب تعمل بشكل يدوي.

العجلات من الحديد.

مقابض الباب مصنوعة من الكروم.

المصابيح الأمامية من الهالوجين.

توجد مصابيح ضبابية LED.

مصابيح خلفية للضباب.

مزودة بصمامات للطرق الصعبة والمنحدرات الوعرة.

الأنابيب الخاصة بالعوادم من الكروم.

المقبس الأمامي 12V.

مزود بـكمبيوتر لقياس المسافات المتبقية والوقود المتبقي والسرعة.

مكيف يدوي.

مشغل أقراص ليزرية.

واجهة وسائط متعددة.

شاشة صغيرة لبيان درجات الحرارة.

راديو – سماعات لاسلكية.

سعر ايسوزو ديماكس الجديدة في السعودية

سعر ايسوزو ديماكس 2022 1.9D Single Cab 2WD بـ 59.000 ريال سعودي. سعر 2022 Isuzu D Max Double Cab 4WD مانيوال بـ 79.000 ريال سعودي. سعر ايسوزو دي ماكس 2022 Crew Cab 4WD GT Diesel, Automatic بـ 85.000 ريال سعودي.

صورIsuzu D Max 2022