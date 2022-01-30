ووصل الوحش الياباني.. سيارة تويوتا كامري 2022 بمواصفاتها الجبارة وأسعارها في السعودية

مواصفات سيارة تويوتا كامري من أهم ما تتم متابعته من مختلف المقبلين على الشراء لهذا النوع من الموديلات الشهيرة والتي لها العديد من المزايا، والتي تتمثل في الكثير من الملحقات التي تعد أساسية في السيارة وتعطي لمختلف الركاب كل وسائل الراحة والأمان أثناء التواجد في تلك السيارة المتميزة من موديل كامري الشهير الذي يحمل اسم الماركة العالمية تويوتا، ومن خلال تلك السطور التالية نتعرف بالتفصيل على أهم المواصفات وصولا لأقوى التجهيزات المتوفرة في شاحنة من موديل كامري مع بيان أهم المعلومات عن السيارة، ومواصفاتها، مزاياها والسعر لشرائها بالسوق المحلي.

مواصفات سيارة تويوتا كامري

البيان الخاص بالمواصفات وأسعار سيارة تويوتا كامري من أهم ما يجب أن يتوفر بالمراجعات الخاصة بالسيارات من أي نوع وليس موديل كامري فقط إذ يتمتع الموديل بالآتي من تلك المواصفات المقبلة:

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا كامري

المواصفات الأكثر قوة بالسيارة نطرحها عبر الآتي من تلك النقاط المقبلة:

المحرك الخاص بالموديل تويوتا كامري رباعي الاسطوانات.

القوة الحصانية للمحرك ما بين مائتين واثنين إلى مائتين وستة حصان.

السعة الخاصة بالمحرك تصل لنحو ثلاثة ونصف لتر.

المحرك قد تم إعداد بتقنية الحقن المباشر للوقود.

متوفر النظام الخاص بالصمام الذكر من النوع المتغير بالمحرك.

عزم الدوران للمحرك ثلاثمئة ستة وخمسيننيوتن لكل متر.

أهم التجهيزات المتوفرة بالسيارة:

النقل الحركي الخاص بالسيارة من النوع الأوتوماتيك.

الناقل مقسم لعدد ثماني سرعات متدرجة.

الناقل مقسم لعدد ثماني سرعات متدرجة. القوة الخاصة بالسيارة عالية تتحمل الطقس العاصف والمطر.

أهم المزايا الخاصة بالسيارة كامري

السيارة متوفرة بأكثر من فئة ولكل فئة ملحقاتها الخاصة.

المقصورة الداخلية تعد مكيفة لأفضل أجواء بالسيارة.

المكابح تعمل بالنظام إي بي إس المانع للانغلاق.

المحرك قادر على أن ينقل حوالي نصف عزم دورانه للعجل الخلفي بالسيارة.

المحرك قادر على أن ينقل حوالي نصف عزم دورانه للعجل الخلفي بالسيارة. يتوفر المصد الأمامي مع الشبكات الموجودة أعلى هيكل السيارة بمظهر مميز مع القليل من خام الكروم لمزيد من اللمسات الجمالية للسيارة.

سعر السيارة بالأسواق:

السيارة متوفرة بالسعر المتراوح ما بين ثمانية وتسعين ألف إل ما يعدل مائة وثلاثين ألف ريال سعودي وهذا وفقا للفئة التي تنامي لها السيارة من هذا الموديل الأشهر كامري من إنتاج أقوى شركات تصنيع السيارات تويوتا.