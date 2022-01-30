قنبلة المواسم بكفاءة عالية .. في سعر ومواصفات سيارة كيا سبورتاج بالدول العربية

كيا سبورتاج هي سيارة فاخرة تم تصنيعها بواسطة كيا موتورز جنوب أفريقيا، بمظهر السيارة المضغوط وأنظمة التحكم في المناخ الممتازة والهيكل العريض يجعلها سيارة فريدة من نوعها يحبها غالبية الأشخاص الذين اشتروا هذه السيارة، ويعتمد تصميم السيارة على طراز Mazda Demio الياباني ومستويين من القطع المتوفر ونظام دفع رباعي اختياري، تم تجهيز السيارة الأساسية بالعديد من ميزات الأمان القياسية بما في ذلك نظام إدارة ثبات السيارة (VSM)، ينبهك هذا النظام المتقدم إلى المخاطر المحتملة ويقوم تلقائيًا بتشغيل نظام الفرامل ABS للتأكد من أن لديك تحكمًا كافيًا عند القيادة في ظروف جوية صعبة معينة.

تعتبر المواصفات الأساسية للسيارة نقطة انطلاق رائعة لبدء البحث عن شراء سيارة جديدة أو مستعملة تخبرك مواصفات السيارة فقط بحقائق وأرقام السيارة وصُممت هذه السيارة الرائعة وفقًا لأعلى المعايير وليس ما هو مهم مثل كيفية تعامل الإطارات على الطرق المبتلة، أو كيف تشعر عند قيادة سيارة كيا سبورتاج ميزات مثل فرامل الدفع الرباعي بدوام كامل ونظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS) ليست سوى ميزتين من ميزات الأمان التي يمكن أن تنقذ حياتك وتساعدك على تجنب الاصطدامات.

مواصفات كيا سبورتاج

كيا سبورتاج لديها أقل سعة حمولة لجميع سيارات الدفع الرباعي ، مع 30.7 قدم مكعب من مساحة البضائع خلف المقاعد الخلفية و 60.1 قدم مكعب مع المقاعد الخلفية مطوية لأسفل وهاتشباك قياسية في توربو EX و موديلات SX في عام 2022 ستتوفر كيا سبورتاج بأحدث الابتكارات والأنظمة التكنولوجية المتطورة مثل:

مداخل USBو نظام صوتي فاخر بستة مكبرات صوت ومدخلات مساعدة وهناك وظيفة غير متصلة بأسلاك. نظام تبريد وتكييف للمقاعد Apple Car Play مع Android Auto نظام لتوزيع المعلومات بشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات ووظيفة راديو. الشاشات المتوفرة برسومات واضحة واستجابة سريعة للأوامر. تأتي السيارة أيضًا مع عدد شامل من ميزات الأمان بما في ذلك نظام تحذير في حالة الاقتراب من مركبة أخرى وفرملة الطوارئ التلقائية. في رحلة 100 كم / ساعة تستهلك السيارة ما معدله 6.8 لترًا من البنزين.

سعر كيا سبورتاج 2022

يبدأ سعر كيا سبورتاج 2022 الجديدة من 24900 دولار وهو أقل إلى حد ما من متوسط ​​سعر سيارة الدفع الرباعي الصغيرة.

تبدأ مستويات القطع المتوسطة S و EX عند 26،590 دولارًا و 27،390 دولارًا على التوالي مع مستوى تقليم SX Turbo يبدأ من 33،750 دولارًا. كيا سبورتاج 2021 متوافرة جديدة في الوطن العربي بالسعر التالي.