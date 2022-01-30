نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيب جراند واجونير Jeep Grand Wagoneer 2022 سيارة SUV الفاخرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أُطلقت سيارة جيب جراند واجونير Jeep Grand Wagoneer 2022 في اطار صراع سيارات الدفع الرباعي 2022، قدمت شركة جيب Jeep الاصدار الجديد من جيب واجونير (التي كانت بمثابة سيارة اختبارية)، لتصبح أحد أهم سيارات الدفع الرباعي العائلية الفاخرة، كما أنها تنتمي أيضًا إلى فئة سيارات SUV 2022، وبهذا نجدها تنافس سيارات رائعة مثل لينكون نافيجيتور، لكزس LX، بي أم دبليو X7، كاديلاك اسكاليد، مرسيدس GLS، و انفينيتي QX80، تعرف على مواصفات سيارة جيب جراند واجونير موديل 2022 الممتازة، وأهم مميزاتها وسعرها داخل المملكة العربية السعودية.

جيب جراند واجونير Jeep Grand Wagoneer 2022

تأتي السيارة بمحرك بقوة 471 حصان من نوع V8، بسعة 6.4 لتر، ونظام دفع رباعي قياسي.

المحرك مدوم بناقل حركة اوتوماتيك، مكون من 8 سرعات.

تتميز السيارة بقوة سحب تزيد عن 10,000 رطل لسهولة التنقل في الطرق الوعرة، ومزودة جنوط بمقاس 20 بوصة.

أما عن التصميم الخارجي الأنيق، فهي تتميز بوجود 7 فتحات اسفل غطاء المحرك يعلوها حروف كلمة Wagoneer.

يحدها المصابيح ال LED الجانبية بالاضافة الى المصابيح النهارية على الناحيتين، ومحاطين بإطار أضاف لها فخامة ومظهر جذاب.

مزودة بـ نوافذ واسعة بزجاج قوي عازل للصوت والضوضاء الخارجية، كما توفر مساحة تخزين خلفية بقيمة 27.4 قدم مكعب.

المقصورة الداخلية جيب جراند واجونير 2022

تأتي السيارة بمقاعد مصممة من مواد عالية الجودة، لتشكل مقصورة داخلية فخمة وواسعة متكونة من ثلاث صفوف بمجمل 8 مقاعد، مصنوعة من أفخم أنواع الجلود، بالاضافة إلى استخدام خسب اللوز في التزيين الداخلي وكذلك الكروم في صنع إطارات السيارة.

المسافات بين المقاعد متسعة وحبة لتوفير راحة أكبر للأرجل، حيث توفر مساحة حوالي 36 بوصة بين المقاعد، مع توفير حوالي 12 وضعية للمقاعد لراحة اكبر، مع توفير ذاكرة لإمكانية حفظ الوضعية المفضلة.

مميزات Jeep Grand Wagoneer 2022

تتمتع السيارة بمجموعة ممتازة من أنظمة الأمان والسلامة، التي تجعل من عملية القيادة أكثر سهولة، وتساعد السائق على التحكم في قيادة المركبة بأفضل طريقة ممكنة من حيث الثبات والسرعة، واجتياز مختلف أنواع الطرق.

جهاز fire TV لعرض الملفات المرئية.

توفر لك 23 مكبر صوت.

توفر7 شاشات لمس لعرض مختلف الخدمات بمجمل 75 بوصة.

نظام تثبيت سرعة تكيفي.

نظام مراقبة النقطة العمياء.

حساسات تساعد على سهولة ركن السيارة.

نظام خاص بكبح السيارة تلقائيًا.

مميزات Jeep جراند واجونير 2022

يتميز ناقل الحركة بنظام Quadra Drive الذي يساعد السائق على إكتشاف انزلاق العجلات سريعًا.

قوة المحرك مذهلة حيث تتميز السيارة بمعدل تسارع عالي يفوق شقيقتها جيب واجونير، بحيث يحتاج السائق الى 6 ثوانٍ فقط للوصول إلى سرعة 100كم انطلاًقا من نقطة الصفر.

توفر السيارة معدل استهلاك بنزين ليس بالسيء، فيصل إلى 15.5 ميل للجالون في المتوسط.

سعر جيب جراند واجونير 2022

تم طرح سيارة جيب جراند واجونير في السوق الأمريكي بسعر 87000 دولار امريكي، أي ما يعادل 326230 ريال سعودي تقريبًا، وتتميز سيارة جيب جراند واجونير بمواصفات مذهلة وقياسية عالية الجودة، بالإضافة إلى ميزات ترفيهية تجعل من ركوب السيارة للسائق والركاب متعة كاملة الرفاهية وآمنة للرحلات والإنتقالات العائلية.