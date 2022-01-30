نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار فئات كامري ويارس 2022 كاش وتقسيط في أحدث عروض تويوتا عبداللطيف جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار فئات كامري ويارس 2022 كاش وتقسيط في أحدث عروض تويوتا عبداللطيف جميل، ولنبدأ تقريرنا مع إصدارات تويوتا كامري الجديدة حيث وصل سعر فئة ال اي ستاندر إلى 86 ألف ريال نقداُ، مع إمكانية التقسيط بدفع قسط شهري 1720 ريال بدلا من الكاش، تأتي تلك الفئة بمحرك إقتصادي 4 سلندر 2500 سي سي وتتميز بمثبت سرعة، شاشة ترفيه، حساسات خلفية وإضاءات ليد. كما توفرت فئة ال اي الفئة الثانية والتي تتفوق بكاميرا خلفية وحساسات أمامية وعدة مزايا أخرى بسعر 89 ألف و200 ريال، مع إمكانية التقسيط عبر عبداللطيف جميل للسيارات بمبلغ 1784 ريال بدلا من الكاش. كما توفرت الفئة الثالثة ال اي هايبرد بمحرك هجين مع نفس تجهيزات الفئة الثانية، وبلغ سعرها 89 ألف و700 ريال مع إمكانية التقسيط بمبلغ 1794 ريال شهرياً.

عروض تويوتا 2022 عبداللطيف جميل

كما بلغ سعر تويوتا كامري 2022 فئة جي ال اي كي وهي الفئة الرابعة حوالي 96 ألف و300 ريال أو 1926 ريال تقسيط، وهي تتفوق عن الفئات السابقة بوجود فتحة سقف، مكيف أوتوماتيك، تحكم كهربائي بالمقاعد و6 مكبرات صوت وعدة مزايا أخرى. تتوفر الفئة الخامسة وهي النسخة الهايبرد من كامري جي ال اي كي بسعر 98 ألف و400 ريال كاش أو 1968 ريال تقسيط، كما توفرت الفئة السادسة وهي GLE جي ال اي بسعر 97 ألف و 600 ريال كاش أو 1952 ريال تقسيط، وهي تتفوق عن الفئات السابقة بمقاعد جلد و9 مكبرات للصوت.

أما النسخة الهايبرد من كامري جي ال اي 2022 وهي الفئة السابعة فقد توفرت بسعر 99 ألف و700 ريال أو 1994 ريال تقسيط. وتوفرت الفئة الثامنة وهي فئة اس اي بسعر 102 ألف و 200 ريال أو 2044 تقسيط ضمن عروض عبداللطيف جميل، وهي تتفوق بجنوط 18 إنش وحاجب شمس خلفي بالاضافة إلى عدة مزايا أخرى. الفئة التاسعة من تويوتا كامري 2022 هي فئة اس اي أيضاً ولكن بمحرك 6 سلندر 3500 سي سي قوة 297 حصان، وهي تتفوق عن فئة se العادية في قوة المحرك ومزودة بنظام تحذير مغادرة المسار، وبلغ سعرها 116 ألف و500 ريال نقداً أو 2330 ريال تقسيط.

أسعار فئات كامري 2022 بالسعودية

الفئة العاشرة من إصدارات كامري 2022 هي فئة جي ال اي اكس GLEX، وبلغ سعرها 111 ألف و700 ريال نقداً أو 2234 ريال بالتقسيط، أما الفئة الحادية عشر وهي النسخة الهايبرد من GLEX فقد بلغ سعرها 113 ألف و900 ريال كاش أو 2278 تقسيط. وبالنسبة إلى تويوتا كامري جراندي 2022 وهي الفئة الثانية عشر فهي تأتي بمحرك 6 سلندر 3500 سي سي قوة 297 حصان، وهي مزودة بنظام صوتي فاخر وجنوط مقاس 18 إنش، وبلغ سعرها 127 ألف و200 ريال كاش أو 2544 ريال تقسيط ضمن عروض عبداللطيف جميل.

وتوفرت الفئة الثالثة عشر من تويوتا كامري 2022 وهي فئة جراندي هايبرد بسعر 127 ألف و700 ريال كاش، مع إمكانية التقسيط بسداد مبلغ 2554 ريال شهرياً بدلا من الكاش. اما الفئة الرابعة عشر والأخيرة وهي النسخة الأفخم فهي كامري لومير 2022، محرك هايبرد 4 سلندر 2500 سي سي تتفوق في إمكانية التشغيل عن بعد، نظام ذاكرة للمقاعد، عرض المعلومات على الزجاج، كاميرا مدمجة أمامية وخلفية، تتوفر تويوتا كامري 2022 فئة لومير بسعر 133 ألف ريال كاش أو 2660 ريال قسط شهري.

أحدث عروض تويوتا يارس 2022

ونتحول بتقريرنا إلى أحدث عروض عبداللطيف جميل على تويوتا يارس 2022 والتي طُرحت بثلاث فئات، الفئة الأولى هي يارس واي شركات بمحرك إقتصادي 4 سلندر 1500 سي سي، تتميز بحساسات خلفية ومقاعد مخمل وبلغ سعرها 49 ألف و600 ريال نقداً أو 992 ريال تقسيط. وتوفرت الفئة الثانية واي والتي تتفوق بشاشة ترفيه وكاميرا خلفية بسعر 50 ألف و700 ريال كاش أو 1014 تقسيط، كما توفرت الفئة الثالثة من يارس 2022 وهي فئة واي بلس بسعر 53 ألف ريال نقداً أو 1060 ريال تقسيط، وهي تتفوق عن الفئة السابقة بإكسسوارات كروم ونظام أبل كاربلاي.