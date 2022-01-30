أقوى سيارة بجودة متميزة ..سيارة أوبل كروس لأند 2022 بمواصفات وسعرها الرائع في المملكة العربية السعودية

أوبل كروس لاند 2022 الجديدة هي سيارة عائلية ذات تصميم داخلي واسع ومرن بمظهر راقي وبتجهيزات رائعة للغاية، يسمح الصندوق الخلفي الواسع والباب الخلفي القائم بالعديد من الاستخدامات ويمكن استخدام السيارة كوسيلة نقل أو لرؤية العائلات الأخرى أو الأصدقاء أو شركاء العمل، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مع الكثير من الميزات الرائعة مثل التعليق المتقدم ولوحة القيادة ثلاثية القضبان تضمن إطاراتها الكبيرة ومحركها القوي والقضبان الجانبية القياسية أنه يمكنك اصطحاب هذه السيارة إلى أي مكان، وسنعرض لكم المواصفات الرائعة في سيارة أوبل كروس لاند في المملكة العربية السعودية

مواصفات سيارة أوبل كروس لأند 2022

محرك السيارة تبلغ إزاحته 1200 سم 3 أي ما يعادل 110 حصان.

الزوج لديه عزم دوران قدره 205 نيوتن لكل متر وناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

تبلغ السرعة القصوى 100 كلم / س في 11 ثانية ويبلغ طول السيارة 4،211 ملم وعرضها 1،765 ملم.

يبلغ ارتفاعها 1605 ملم وتبلغ سعتها التخزينية 410 لترات.

يبلغ متوسط ​​استهلاك السيارة للوقود 4.5 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعها السيارة وتنقسم إلى مجموعتين لأنها تتنافس مع عدة مركبات أخرى.

في حالة وقوع حادث تكون المركبة مزودة بـ 6 وسائد هوائية لجميع المقاعد.

كما أن لديها وظيفة EBD التي تساعد على توزيع الفرامل عبر العجلات الأربع.

تتميز السيارة بوظيفة مراقبة ضغط الإطارات وإطارات السيارات مقاس 17 بوصة والمصابيح الأمامية ذات الشكل الجذاب.

تحتوي السيارة على شاشة متوسطة الحجم بعدة وظائف وللمقود العديد من الوظائف فضلًا عن كونه ثابتًا بسرعة عالية مما يميزه عن المنافسة.

توفر السيارة أيضًا الكثير من الوقود ويكون معدل التسارع جيدًا عند مقارنته بحجم المحرك والسيارة وإذا حدث خطأ ما في السيارة فمن السهل الحصول على قطع الغيار.

قوة المحرك كافية وتتكيف مع علبة التروس والعزل الصوتي للمركبة كافٍ ، والتصميم الخارجي فاخر.

تحتوي السيارة على موصل USB و Bluetooth و AUX بالإضافة إلى نظام هاتف بدون استخدام اليدين وزر لإيقاف وبدء تشغيل المحرك

وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات ومنفذ لتكييف الهواء في الخلف.

السيارة ذات سقف بانورامي متوسط ​​الحجم والمقاعد منجدة بالجلد الفخم

سعر أوبل كروس لاند 2022