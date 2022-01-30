بتصميم الجبار ومميزات عالمية في سيارة تويوتا افالون 2022 بسعرها الخيالي في السعودية

تقدم تويوتا أفالون 2021 تصميمًا متطورًا وميزات أمان عالمية يأتي في العديد من مستويات القطع الرائعة ويتضمن هذا النموذج أنظمة شاملة للسلامة ومساعدة السائق، وتأتي 2021 Avalon مجهزة براديو مع قنوات فضائية وأجهزة استشعار خلفية لوقوف السيارات ومصابيح أمامية أوتوماتيكيةشركة تويوتا للسيارات تقدم سيارة شهيرة أفالون 2021، وهذه سيارة كبيرة وفاخرة لنقل الناس وخاصة للعائلات ورحلات العمل، تجعل تفاصيل جلد Aqua Plush من الداخل مكانًا للراحة وقوة محرك 446 بوصة مكعبة تجعل هذه السيارة واحدة من أسرع السيارات، هو أحدث طراز من تويوتا ويتميز ببعض المفاجآت مثل التصميم المستقبلي والمقصورة المحدثة وحتى المحركات الأفضل وبمظهرها الأنيق ومستويات الراحة الرائعة والتكنولوجيا المتطورة تم تجهيز هذه السيدان بمحرك رباعي سعة 2.5 لتر يولد 203 حصانًا وأزواجًا مع ناقل حركة يدوي بست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي. تأتي أفالون 2021 مع إصدار جديد من مجموعة Toyota SafetySense لأنظمة مساعدة القيادة.

مواصفات تويوتا افالون 2022

تويوتا أفالون هي سيارة كبيرة أنتجتها شركة تويوتا منذ منتصف الثمانينيات. لها أسماء مختلفة مع استخدام الاسم الحالي منذ 1994 في أمريكا الشمالية منذ 2005 في أستراليا ونيوزيلندا و 2006 في معظم أنحاء العالم تم إطلاق السيارة بشكلها الحالي كسيارة سيدان كاملة الحجم في أكتوبر 2013.

يتم تشغيل تويوتا أفالون 2022 بمحرك من ست أسطوانات بسعة 3.5 لتر ينتج 301 حصانًا

وعزم دوران أقصى يبلغ 362 نيوتن متر ونظام دفع أمامي أو محرك هجين رباعي الدفع ينتج قوة 205 حصان

وتعتمد على نظام سحب متكامل إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم / ساعة في 6.0 ثوانٍ.

حجم الخزنة 16 قدم مكعب.

تتمتع السيارة أيضًا بمظهر عصري وأنيق مع مصابيح أمامية محدثة أقل ضيقًا

بالإضافة إلى سقف منخفض وفتحة خلفية حديثة.

كما أنها تمتلك إطارات صيفية ومراوغة رياضية تمنح السيارة مظهرًا عدوانيًا يعطي انطباعًا جيدًا.

أنظمة الأمن والحماية تويوتا افالون 2022

هي أنظمة مصممة للحفاظ على سلامة الناس وأمانهم وتم تجهيز تويوتا أفالون 2022 بعدد من ميزات الأمان المتقدمة ومن أهم هذه الأنظمة من أجل ضمان سلامة وراحة جميع الركاب في كل رحلة وعلى طول الطرق المختلفة هي:

نظام يحذر الناس عندما يكونون على وشك مغادرة الطريق (LDWS) تم تطوير نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) تنبيه المرور المقطعي العكسي (RCTA) وحدة تحكم في السرعة نظام مضاد للحجب (ABS)

سعر تويوتا افالون 2022 في السعودية

ويبدأ سعر تويوتا أفالون 2022 من 146 ألف ريال في الفئة الأساسية وسعر يبدأ من 166 ألف ريال للفئة المحدودة.