نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفخامة والقوة.. سيارة كيا موهافي 2022 الجديدة كلياً في سوق السيارات بمواصفات عالمية وأسعار جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة كيا موهافي نتناولها من خلال تلك السطور المقبلة حيث أن تلك الماركة من السيارة المميزة من موديل كيا الكوري من أفضل أنواع الشاحنات التي تتوفر بالتوقيت الحالي بالسوقين المحلي والعالمي، ومن خلال قيادة تلك السيارة يتمتع الركاب بمستوى عالي من الراحة والأمان طوال فترة القيادة للسيارة نظرا لكونها تعد محتوية على أنواع من الملحقات والتجهيزات الأساسية لخاصة بالسيارة، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المواصفات مع بيان تكلفة الشراء للسيارة بالسوق المحلية بالمملكة السعودية.

مواصفات سيارة كيا موهافي موديل 2022

فيما يأتي العرض المفصل لأهم المواصفات واسعار سيارة كيا موهافي وكذلك بيان بأهم المزايا وأهم التجهيزات التي تتواجد في السيارة، ومن خلال الآتي نوضح أهم تلك المواصفات والتي تتمتع بها شاحنة موهافي المميزة:

مواصفات ومميزات سيارة كيا موهافي

يبحث مختلف الراغين في لشراء للشاحنة من نوع ميا موهافي عن المواصفات الخاصة بالسيارة كيا موهافي والتي من أبرزها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة بالمحرك القوي الذي يبلغ من السعة حوالي ثلاثة ونصف لترا.

السيارة تتوفر بعدد نسختين وفئتين مختلفتين.

متوفر العتبة الخاصة بالمصدر الجانبي.

قوة المحرك الخاص بالسيارة تسعة وثمانين حصان.

عزم الدوران حوالي مائة وأربعين نيوتن لكل متر.

أهم تجهيزات الخاصة بالسيارة

العديد من التجهيزات وسبل الأمان والتي تتواجد بتلك الشاحنة المتميزة، ومن أهم التجهيزات للأمان والتي تتواجد بالسيارة ما يلي في النقاط القادمة:

يتوفر النظام الخاص بالفرامل من النوع إي بي إس.

يتوفر أيضا عدد أربعة من الوسائد الهوائية.

متوفر أيضا المقاعد الثابتة والقوية مع اتساع لسهولة المكوث بالسيارة لفترات طويلة.

أهم مميزات السيارة

السيارة تتمتع بوجود المصابيح الضبابية.

يتوفر الجنوط الرياضي بالقياس ستة عشر بوصة.

متوفر شاشة ومكيف بالسيارة.

المقبس يعمل بجهد اثني عشر فولت.

اسعار سيارة كيا موهافي

اسعار سيارة كيا موهافي تتراوح ما بين قيمتين سعريتين بالسوق المحلي بالمملكة السعودية ما بين مائة ستة وثلاثين ومائة ثمانية وأربعين ألف ريال سعودي، والسعر بالسوق المصرية حوالي خمسمائة ألف جنيه.