تشهد السعودية أحدث السيارات الكهربائية وأنواعها المختلفة بمواصفات وأسعار المذهلة

أحدث السيارات الكهربائية، حرصت الكثير من شركات السيارات العالمية أن تتركز على صناعة السيارات الكهربائية، وبالفعل أصبحت هذه الفئة من السيارات تتنافس بدرجة كبيرة في أنتاج السيارات الكهربائية وذات قدرة كبيرة وأداء قوي للغاية ومواصفات ومميزات فائقة الجودة لا يوجد لها مثيل، وبالأخص بعد أن كثرت نسبة مبيعاتها في السنوات الثلاثة الأخيرة، فقد تمكنت هذه الفئة من السيارات أن تسيطر على أسواق السيارات العالمية، ونحن اليوم سوف نتعرف على أفضل أنواع السيارات الكهربائية الحديثة.

أحدث السيارات الكهربائية

فيما يلي سوف نتعرف على أفضل السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية:

مر سيدس Generation EQ

سيارة مرسيدس من السيارة فائقة الجودة وذات كفاءة كبيرو، حيث أنها تتمكن من قطع مسافة تبلغ نحو 310 ميل دون أن تحتاج للشحن.

وهذه تعتبر من الفئات الأقل تكلفة بالنسبة للإصدارات السابقة، وذات عزم دوران قد تصل نحو 550 نيوتن لكل متر.

كما أنها تتمكن تعتمد على بطارية تصل نحو 108,7 ويتم شحنها بمعدل 80% خلال 35 دقيقة، وذات سعر 55 ألف دولار أمريكي.

سيارة بي إم دبليو 2021

تمكنت شركة بي إم دبليو الألمانية من أن تضيف بعض التطورات الجديدة بطرح سيارتها الكهربائية الحديثة بشكل كلي.

حيث أن السيارة متوفرة بمحرك قوي يبلغ نحو 500 حصان، وينتج عنه سرعة نحو 100 كم لكل ساعة.

وفي وضعية السكون تنطلق نحو 5 ثواني، هذا يجعلها متمكنة بقطع مسافة نحو 600 كم أثناء الشحنة الواحدة.

ويتم شحنها لمدة لا تتعدى 10 دقائق وتقوم بقطع مسافة نحو 120 كم تبلغ نحو 975 ألف جنيه استرليني.

سيارة هيواندي أيونيك 5

أعلنت شركة هيونداي الكورية عن السيارة الجديدة لها لأنها من أول إصدارات السيارات الكهرباء كلياً لهذه العلامة التجارية.

مستوى القيادة يقدر بنحو 470 كم بالشحنة الواحدة، كما أن السيارة تدعم نظام الدفع الرباعي الخلفي لجميع العجلات.

والمحرك قوي ينتج عنه قوة 215 حصان وتصل نحو 302 حصان، وقد تم تصنيع السيارة بمواصفات عالية الجودة.

سيارة تسلا رودستر