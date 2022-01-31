ارخص سيارات الدفع الرباعي 2022 العائلية ثلاث صفوف

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عمر شويل - جدة شريحة عريضة من الراغبين في شراء سيارة جديدة يبحثون عن فئات الحجم العائلي التى تتناسب مع الأسرة المكونه من العديد من الأفراد، محبي خوض المغامرات والسفر، يجب أن تكون السيارة مريحة وواسعة تتسع للجميع، ويتوفر بها مساحة جيدة لتخزين الأشياء، لذا يزيد الطلب على سيارات الدفع الرباعي ذات الثلاث صفوف للمقاعد، لكن عادة مايكون السعر باهظ في تلك الفئة، لما تشتمل عليه من مواصفات، ومميزات، في محاولة لتيسير الأمور، وتضيق عملية البحث نقدم لكم مجموعة من ارخص سيارات الدفع الرباعي 2022 العائلية ليختار كل عميل حسب إمكانيته المادية والمواصفات التى يرغب في إمتلاكها.

ارخص سيارات الدفع الرباعي 2022 العائلية

نستعرض معا مجموعة من سيارات الدفع الرباعي الاقتصادية، في استهلاك الوقود، متوسطة السعر مقارنة بالمنافسين، عملية متعددة الاستخدامات، بعضها متوسط الحجم، والأخر كبير، نبدأ القائمة بكروس أوفر مازدا Cx9 2022 إليكم التفاصيل.

سيارة MAZDA CX9 2022

تلك المركبة من السيارات الرائعة متوسطة الحجم، مبهرة من الداخل والخارج، مصنوعه من أجود الخامات، موفرة للوقود تأتي بمحرك 4 سلندر من النوع التوربيني تصل قوته إلى 250 حصان، ، تتسع ل 7 أشخاص، مزوده بأحدث أنظمة الأمان، والدفع الرباعي، ومساعدة قائد السيارة، لتجاوز الطرق الصعبة، والمواقف الطارئة، سعرها في المملكة تقريبا 128،000 ريال.

سيارة VOLKSWAGEN TIGUAN 2022

سيارة فاجن الجديدة من أفضل سيارات الكروس أوفر في الوطن العربي صفقة رابحة، لمحبي تلك الفئة، تم تجديدها من الداخل بالكامل، بأحدث وسائل التكنولوجيا والمعلومات والترفيه، تأتي بمحرك اقتصادي 4 سلندر 2000 سي سي، تصل قوة المحرك إلى 184 حصان، يدعمها ناقل حركة 8 سرعات، تستهلك 5،2 لتر من الوقود لكل 100 كيلو، سعة خزان الوقود 50 لتر يبدأ سعرها في المملكة ب 121،106 ريال.

سيارة TOYOTA 4RUNNER 2022

تويوتا 4 رنر 2022 سيارة SUV مميزة ذات مظهر صلب وجريء تتعامل مع الطرق الوعرة، بكل احترافية، مع نظام دفع أمامي ورباعي اختياري، تسير بكل ثبات وقوة، الشكل الخارجي والداخلى ملفت للأنظار، شباك أمامية قوية، جنوط قياس 20 بوصة، يتوفر منها فئة ال 5 راكب، و 7 راكب، تملك محرك 6 سلندر تبلغ قوته 270 حصان، يبدأ سعرها ب 137،000 ريال.