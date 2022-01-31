سيارات متتفوتش …ب31 ألف ريال سعودي أحصل على أرخص أنواع السيارات الحديثة 2022 في السعودية

أحصل على أرخص أنواع السيارات الحديثة 2022، السوق السعودي الآن للسيارات يعتبر واحد من أكبر الأسواق حول العالم، يحتوي على عدد كبير من السيارات بسعر لا يتوفر في جميع الدول، كما أنها تصدر نسبة كبيرة من السيارات لدول الخليج قد تصل لأكثر من 50% من السيارات، كما أنها تحتوي على الكثير من السيارات زهيدة الثمن بالرغم من احتوائها على مزايا عديدة،ة تعرف على أرخص السيارات في السوق السعودي.

أحصل على أرخص أنواع السيارات الحديثة 2022

قد يوجد العديد من أنواع السيارات الحديثة التى قد تناسب جميع الفئات والآن سوف نقدم لكم هذه الأنواع وهي:-

سيارة ميتسوبيشي اتراج

سيارة ميتسوبيشي اتراج صديقة للبيئة متوفرة بالأسواق السعودية بسعر في منخفض يناسب جميع الفئات.

تحتوي على العديد من المزايا مقابل سعرها الرخيص.

من السيارات الاقتصادية التي تقوم باستهلاك الوقود بكميات قليل، ما يعدل 22 كيلو لكل لتر واحد من الوقود

لذا يمكنك السير مسافة طويلة دون أستهلاك الوقود بكثرة.

قوة محرك السيارة 102 حصان، ويأتي المحرك بسعة 1.2 لتر وعزم الدوران 100 نيوتن متر.

كما تستطيع سيارة ميتسوبيشي اتراج الوصول للتسارع لها خلال وقت قصير جدًا وهو 6.4 والذي يعني الوصول من الصفر لل 100 كيلو متر خلال تلك الفترة فقط.

أقصى سرعة للسيارة 170 كيلو متر، وهي من السيارات الخفيفة والتي لها هيكل مرتفع.

بكل تلك المزايا لا يزيد سعر السيارة عن 31000 ريال سعودي بالرغم من عدم توفر الكثير من تلك المزايا في السيارة الأخري.

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