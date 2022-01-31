الغندورة وصلت السعودية بمميزات عالمية..سيارة تويوتا افالون 2022 بمواصفات ومميزات خيالية وأسعار السيارة في السعودية

سيارة تويوتا افالون 2022 بمواصفات ومميزات خيالية، من بين السيارات الجديدة التي يترقبها الكثير من الأشخاص تداول في الأسواق التجارية في العديد من دول العالم، بسبب ما تتميز به السيارة من مميزات لا يوجد لها مثيل جعلتها تتنافس بدرجة كبيرة مع السيارات المتشابهة، حيث أنها من بين السيارات الحديثة التي تواكب التطورات والتكنولوجيا الجديدة، لذا فإن يوجد لها العديد من النسخ المختلفة، ومن بينها الإصدار الجديد لعام 2022 تويوتا افالون، وجاءت المواصفات مختلفة، وهذا حتى أن تتناسب مع الجميع، ويريدون اقتناء هذه السيارة، لأنها مصنفة من بين أفضل ماركات السيارات اليابانية.

سيارة تويوتا افالون 2022 بمواصفات ومميزات خيالية

قد تمكنت سيارة تويوتا أفالون 2022 من الحصول على الكثير من التغييرات والمواصفات القياسية منها:

تتسم سيارة أفالون 2022 هايبرد وأن من أهمها أنه تتمكن من الاستغناء عن الدفع المتكامل.

هايبرد وأن من أهمها أنه تتمكن من الاستغناء عن الدفع المتكامل. أما بالنسبة للتصميم الخارجي للسيارة فالسيارة تتميز باحتوائها على هيكل خارجي لعبور الطرق الصعبة.

ومحرك السيارة متوفر بنوع سداسي الاسطوانات، كما أن قوة المحرك تصل نحو 296 حصان.

أما بالنسبة لعزم الدوران الخاص بمحرك السيارة قد يصل حتى 362 حصان.

وناقل الحركة الخاص بالسيارة فهو يعمل أتوماتيك.

السيارة تدعم نظام الدفع الرباعي للعجلات, وسعة محرك السيارة يبلغ نحو 1500 سي سي.

أما بالنسبة لتسارع السيارة فقد يصل نحو ست ثواني فقط، والسيارة تدعم حساسات تتعلق بالركن.

تحتوي السيارة على ملحق من خلال المناطق العمياء يقوم بالكشف السريع عن السيارة.

مزايا سيارة تويوتا أفالون 2022

تأتي السيارة بطراز أنيق ومميز، وتدعن نظام بديهي بجودة فائقة.

كما أنها تدعم نظام التحكم بطريقة ممتازة والشاشة تدعم العمل بتقنية اللمس، وتستجيب للسرعة وبمقاس يبلغ 9 بوصة، وذات إضاءة عالية.

مقاعد السيارة جميعها مصنعة من أجود أنواع الجلود الأصلية، كما أن المقاعد الأمامية والخلفية مدفأة وكذلك العجلات.

سعر سيارة تويوتا أفالون 2022