سيارة كيا ريو 2022.. مواصفات ومميزات كيا ريو وأسعارها في الأسواق

تمتلك السيارة كيا ريو العديد من المميزات التي تجعلها ضمن الإختيارات الأولى للراغبين في إمتلاك سيارة تمتلك الآداء للقيادة مدهشاً بالإضافة إلى التصميم الحديث، جاءت السيارة كيا ريو ضمن الفئة B وبالرغم من صغر حجم السيارة إلا أنها تسير عدداً كبيراً من الكيلومترات مقابل إستهلاك الوقود، من جانب آخر فإن السيارة كيا ريو تحتوي على العديد من المميزات أهمها وجود وسائد هوائية بجانب المقعد مع توافر أكياس الهواء في مقدمة السياترة مثبتة، وسوف نتحدث عن مواصفات واسعار السيارة في الأسواق.

مواصفات السيارة كيا ريو

إستطاعت السيارة كيا ريو الحصول على أعلى مرتبة في قائمة التسوق أثناء إتخاذ قرار شراء السيارة حيث أن أسعار كيا ريو تأتي متوسطة مقارنة بالسيارات الصغيرة، وفيما يلي نوضح مواصفات السيارة الداخلية والخارجية:

المواصفات الداخلية

تمتلك السيارة كيا ريو محرك رباعي الإسطوانات بسعة 1.6لتر تبلغ قوته 130 حصان.

تحتوي السيارة كيا ريو على ناقل حركة يدوي وأوتوماتيكي به 6 سرعات.

تتوفر شاشة مقاس 8 بوصة سريعة الإستجابة داخل السيارة كيا ريو للحصول على الترفية اللازم والمعلومات من خلالها، بالإضافة إلى ست مكبرات للصوت ومخرج خاص USB.

تعمل السيارة كيا ريو بدون مفتاح بل يتم تشغيلها عن طريق ضغطة زر.

المواصفات الخارجية

تعتمد السيارة على نظام الدفع الامامي حيث أنها تحتوي على عجلات قياسها 15 بوصة.

تمتلك السيارة كيا ريو مصابيح أمامية LED .

يقوم الصندوق الخلفي للسيارة بإستيعاب قدرة للتحميل تصل إلى 88 قدم مكعب.

تحتوي السيارة كيا ريو على تكييف هواء والزجاج الكهربائي للسيارة.

سعر السيارة كيا ريو RIO