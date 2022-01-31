مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022 الجديدة Toyota Camry

تعتبر سيارة تويوتا كامري من السيارة متوسطة الحجم التي تتسم بالكثير من السمات التي بفضلها استطاعت أن تحظى على مكانة كبيرة بين العملاء فهي مريحة للغاية وتحتوي على الكثير من السمات الخاصة بالأمن والترفيه كما أنها سهلة الاستخدام وإليكم في مقالنا التالي كل ما يخص سيارة تويوتا كامري 2022.

مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022

تتسم السيارة بأنها واسعة من الداخل وتسع تقريبًا خمسة أشخاص بالإضافة لاحتوائها على مقاعد مريحة للغاية فالسيارة ذو مساحة مناسبة للأرجل وللرأس لجميع البالغين، تتسم السيارة باحتوائها على مقصورة ممتازة للغاية.

تصل مساحة صندوق كامري إلى 15.1 قدم مكعب وهذه المساحة ممتازة للغاية من أجل حمل مستلزمات التسوق، تتوفر السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات يقوم بتوليد 203 حصان والمحرك هو V6 مع قوة 301 حصان بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي مع ثمانية سرعات.

تساعد السايرة على توفير توازن مناسب ومعالجة سريعة فهذه السيارة تسير بكفاءة مع الطرق المتعرجة بالإضافة لتوفيرها لقوة إيقاف مثالية للفرامل.

تتوفر السيارة بطول 3879 مم مع عرض 1838 مم وارتفاع 1445 مع قاعدة عجلات 2824 مم مع وزن يتراوح ما بين 1501 إلى 1626 كيلو جرام.

مميزات سيارة تويوتا كامري

اتسمت سيارة تويوتا كامري بالكثير من السمات التي بفضلها حصلت السيارة على شهرة كبيرة:

تحتوي السيارة على مقاعد جيدة مع توجيه ورؤية مناسبة تجعل فرصة القيادة سهلة.

تحتوي السيارة على وسائل مساعدة وحماية وأمن تحافظ على سلامة السائق وتوفر إليه فرصة قيادة آمنة دون أن يتعرض إلى الضرر مطلقًا.

من أهم المميزات التي تتمتع بها السيارة هي التوفير في استخدام الوقود.

تتوفر السيارة بأكثر من لون ويمكن للعميل أن يختار اللون الذي يفضله سواء كان أحمر فوق صوتي بالإضافة إلى سقف معدني أسود أو سيارة بلون أحمر فوق صوتي أو روبي فلير بيرل أو سوبر وايت أو فض لامع.

عيوب سيارة تويوتا كامري

على الرغم من المميزات التي اتسمت بها السيارة إلا أنها لا تخلو من العيوب أيضًا ومن بين تلك العيوب كلًا من التالي: