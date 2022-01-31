سيارة الأحلام.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 toyota fortuner بالشكل الجديد بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 من أهم الأنواع التي تتوفر بمختلف الأسواق المحلية والعلمية من السيارات التي تمتاز بالكثير من الخصائص الفريدة والتي تتمثل في مواصفات السيارة والتجهيزات الخاصة بها سواء كانت تجهيزات من النوع الأساسي، أو مختلف الملحقات والتي تمثل تجهيزات لزيادة فرص أمان قيادة تلك السيارة المتميزة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على كل ما يتعلق بالشاحنة من موديل تويوتا فورتشنر مع بيان تكلفة الشراء لتلك السيارة بالسوق المحلية.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022

من أهم ماركات السيارات شائعة الاستخدام، وتعد تلك السيارة من أهم الشاحنات المعروضة بالسوق المحلية والعالمية، وتحمل عددا من المواصفات التي تؤهلها لتكون من بين أقوى المركبات القوية والأكثر جذبا لمختلف العملاء، وفيما يأتي توضيح لأهم المواصفات الخاصة بالسيارة:

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

من أهم وأبرز المواصفات الخاصة بالسيارة من موديل تويوتا فورتشنر ما يلي:

السيارة تمتلك أقوى تصميم من الخارج كما تمتلك براعة التصميم للمقصورة الداخلية.

السيارة تتوفر بالحلية الخاصة بالجهة الأمامية للسيارة ولونه فضي، مع توفر الشبك الأمامي ذي اللون الأسود.

تتوفر مختلف المصابيح بالسيارة ولتي تعمل بالتقنية ليد، وتتوفر أيضا الإضاءة النهارية.

متوفر بالسيارة كشافات ضبابية.

الجنوط الخاص بالسيارة من النوع الرياضي وبالمقاس ثمانية عشر بوصة.

المظهر الخاص بالسيرة يعد قوي وعصري في نفس الوقت.

المحرك من النوع رباعي الاسطوانة.

الناقل الحركي الخاص بالسيارة من النوع الأوتوماتيك.

العدادات أوبتيترون ورياضية ولونها أزرق.

السعة الخاصة بالمقصورة الداخلية مريحة جدا للركاب.

المقاعد ترتيبها يعد مناسب لعمل الحيز الملائم لراحة أكثر للركاب أثناء رحلة القيادة.

تجهيزات هامة بسيارة تويوتا فورتشنر 2022

السيارة يتوفر فيها المكيف.

عجلة القيادة مميزة بتركيبها من خام الجلد مع بعض التطعيمات بخام الخشب.

متوفر بالسيارة مكابح تمنع الانغلاق.

الوسائد الهوائية متواجدة بالسيارة.

سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022

سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بالسوق المحلية بالمملكة العربية السعودية يصل ما بين مائة وسبعة عشر ألف إلى مائة ثمانية وستين ألف ريال سعودي وهذا حسب الفئة المنتمي لها موديل السيارة من النوع فورتشنر.