مفاجأة 2022…تويوتا كورولا كروس Toyota Corollaباسعار مذهلة

تم إطلاق تويوتا كورولا كروس 2022 مؤخرًا مع العديد من الميزات الرائعة. لقد حصل على شكل جديد ويعتمد على أحدث التقنيات، بدأت مبيعات هذا الطراز بالفعل ولكن قد يختلف مدى توفره من منطقة إلى أخرى. سيكون متاحًا في 4 أنواع مختلفة – L ، S ، V ، ZRE. يأتي بأربعة ألوان بما في ذلك الأبيض اللؤلؤي، الأسود المعدني الفائق والفضي المعدني المتلألئ، واللؤلؤ المعدني الأحمر الحقيقي، دعونا نفهم المزيد حول هذا الموضوع من خلال قراءة هذا الاستعراض لتويوتا كورولا كروس 2022.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2022

تتميز تويوتا كورولا كروس 2022 بمساحة شحن خلفية واسعة بسعة 750 لترًا، وعند طي المقاعد الخلفية لأسفل، تتسع المساحة لتصل إلى 1891 لترًا.

تم التركيز على فكرة الاقتصاد في استهلاك الوقود على حساب الأداء.

يحتوي هذا المحرك على أربع اسطوانات وينتج 121 حصانًا. يتم دعمه بواسطة ناقل حركة CVT وهو من النوع الاقتصادي.

لديها عدد من ميزات السلامة الجيدة، بما في ذلك الوسائد الهوائية والمكابح المانعة للانغلاق التي تمنع السيارة من الانزلاق عن الطريق وتعمل تلقائيًا.

إنه مسؤول عن وجود نظام المساعدة من الساحل إلى الساحل، والذي يمنع السيارة من تسلق التلال من الخلف، ويطلب من السائق رفع قدمه عن دواسة.

يعد نظام التحكم الإلكتروني بالثبات أحد ميزات الأمان التي توفرها كورولا كروس 2022، وهو يساعد السائق في الحفاظ على التحكم في السيارة ومراقبة مسار المسار تلقائيًا سواء كان خارجيًا أو داخليًا.

تحدث العديد من الحوادث بسبب الانخفاض المستمر في ضغط الإطارات وقصور السائق، ولكن مع نظام مراقبة ضغط الإطارات، فإنه يضمن سلامة السائق من خلال تنبيه السائق عندما يكون ضغط الإطارات منخفضًا، لأن هذا النظام يعمل على توفير الوقود لأنه إذا كان ينخفض ​​ضغط الإطارات وتستمر السيارة في القيادة ويزداد استهلاك الوقود.

أسعار تويوتا كورولا 2022 في مصر