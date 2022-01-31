الأسطورة المذهلة.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 الشكل الجديد في السعودية بمواصفات وأسعار خيالية

مواصفات وأسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر تعد أهم ما يجب أن يتم الحرص على الدراية التامة به والإلمام الجيد له من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة والتي نخص بالذكر فيها أهم ما تجب معرفته لكل مقبل على الشراء للسيارة من الموديل الأشهر إف جي كروزر والذي يعد أهم الموديلات المتواجدة بالسوقين المحلي والعالمي، وتالتي تعتبر من بين أقوى الشاحنات التي تتواجد بالأسواق وتعد مقترح ممتاز أمام المشترين للاقتناء لذا نوفر عبر التقرير الآتي مراجعة تشمل وصف السيارة وتجهيزاتها، وأهم المعلومات عن السعر الخاص بالسيارة بالأسواق المحلية.

مواصفات وأسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر

المواصفات والأسعار للسيارة تويوتا اف جي كروزر نوافيكم بذكرها في هذا البيان الآتي حيث تعد الشركة القوية في الإنتاج والتصنيع للسيارات تويوتا العالمية من أكثر ما تحرص عليه هو التعديل الملحوظ في مستوى كفاء السيارة وكل ما يتم تزويد السيارة به من ملحقات للقيادة الأكثر راحة وأمان، وفيما يأتي أهم المواصفات للسيارة:

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر من أهمها ما يلي:

المحرك من النوع ستة سلندر.

السيارة من النوع العامل بالدفع الرباعي ومتعددة الاستعمالات.

قوة تنتج من المحرك بقدر مائتين ثمانية وستين حصان.

الناقل الحركي من نوع الأوتوماتيك.

السرعة متدرجة عن طريق الناقل لخمس مستويات سرعة.

الوقود المستهلك يبلغ قدرة تسعة ونصف لتر.

أهم ما تمتاز به سيارة تويوتا اف جي كروزرمن أهم مميزات السيارة ما يلي:

السيارة قدرتها على السحب تصل لنحو مائتين خمسة وعشرين كيلو جرام.

المحرك الخاص بالسيارة يعمل بوقود البنزين

الألوان متعددة والتصميم فخم.

المقصورة متسعة ورحبة والمقاعد مريحة.

تجهيزات السيارة:

يتوفر المكيف بالمقصورة الداخلية.

مكابح ممتازة تمنع الانغلاق.

الوسائد الهوائية تعمل على رد الصدمات.

سعر السيارة بالأسواق:

السعر الخاص بالسيارة من موديل إف جي كروزر بالمملكة السعودية يصل لمائة ستة وأربعين ألف ريال سعودي، وبالنسبة للسوق المصرية يباع هذا الموديل بسعر ستمائة وثلاثة عشر ألف جنيه مصري.