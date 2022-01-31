نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ووصل الوحش الكوري.. سيارة كيا سيراتو 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موصفات سيارة كيا سيراتو لها الكثير من الامتيازات والخصائص التي تمتاز بها وتتوف فيها عن غيرها من أنواع المركبات الأخرى، ومن خلال ما يأتي نعرض أهم المواصفات التي تتعلق بهذا النوع المميز من السيارات مع بيان أهم ما يتعلق بكل مميزاتها، وتجهيزاتها الأساسية، ومن خلال ما يأتي أهم المعلومات التي تتعلق بتلك الشاحنة من الطراز المميز كيا سيراتو مع توضيح تكلفة الشراء للسيارة، وهذا بمختلف السوق المحلية بالمملكة السعودية.

مواصفات سيارة كيا سيراتو موديل 2022

مواصفات وأسعار سيارة كيا سيراتو نوضحها عبر ما يأتي من التقرير الذي نقدم فيه وصفات مثاليا لتلك السيارة المتميزة والمتمتعة بعدد من المواصفات نذكرها كما يلي:

مواصفات ومميزات سيارة كيا سيراتو

مواصفات سيارة كيا سيراتو تجمع ما بين الكلاسيكية التي تتمثل في قوة التصميم مع أهم اللمسات الجمالية التي تتوفر بالتصميم الخارجي وتصميم المقصورة الأنيق الذي يمتاز به موديل سيراتو، وفيما يأتي مواصفات السيارة:

المحرك يبلغ من السعة حوالي اثنين لتر.

عزم الدوران لموتور السيارة يصل لنحو مائة اثنين وتسعين نيوتن لكل مار.

الناقل الحركي الخاص بالسيرة أوتوماتيك.

جنوط السيارة من خام معدن الألومنيوم.

أهم التجهيزات للرفاهية بالسيارة

السيارة تتوفر فيها الكثير من التجهيزات لمزيد من الرفاهية، والتي من أبرزها ما يأتي:

السيارة تتوفر فيها المشغلات الصوتية المميزة بعدد ست سماعات.

متوفر في السيارة عدد أربعة من الوسائد من النوع الهوائي والتي يتجنب بها الركاب للسيارة آثار الارتطامات.

متوفر بالسيارة الراديو من النوع المدمج.

السيارة متوفر فيها مشغل للسي دي.

متوفر المنافذ من نوع يو إس بي، وإي يو إكس.

السيارة مزودة بشاشة عرض للمعلومات بمساحة تصل لسبعة إنش.

أهم مميزات السيارة

السيارة أجواءها مكيفة والتكييف يعمل بالريموت كنترول.

تتوفر أيضا المصابيح بتقنية ليد.

الناقل الخاص بالحركة من النوع اليدوي ومقسم لست سرعات.

أسعار سيارة كيا سيراتو

الاختلاف في الأسعار وفق الجودة للملحقات ومستوى التجهيزات المتوفرة بالسيارة، وكذلك حسب فئة السيارة من موديل سيراتو، والسعر يبدأ بتكلفة تعدل ثلاثة وستين ألف ريال سعودي بجميع المعارض المتواجدة بالمملكة السعودية.