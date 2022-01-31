نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغلى سيارة شيفروليه في 2023 شيفروليه كورفيت بمواصفات خيالية وسعر غير متوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة شيفروليه كورفيت 2023 ، رواد عربة شيفروليه يعرفون ذلك حيث حققت أول سيارة من شيفروليه كورفيت وهي سيارة شيفروليه كورفيت L88 كوبيه وهي موديل عام 1967 حققت مبيعات Chevrolet أسعار 3.85 مليون دولار وذلك في عام 2014 حيث كانت السيارة الأغلى على الإطلاق وقد تمت إعادة الكرة في العام الحالي حيث تم بيع موديل شيفروليه كورفيت Z06 موديل 2023 حيث ظهرت السيارة بشكل مميز وذلك خلال فاعليات مزاد باريت جاكسون “Barrett Jackson”، حيث تم منح السيارة لقب ثاني أغلى سيارة كورفيت يتم بيعها طوال تاريخ العلامة الأمريكية بمبلغ مالي يقدر بــ3.6 مليون دولار الذي هو مبلغ مالي كبير والذي يعادل 13,500,000 ريال سعودي وللمزيد من المعلومات يمكنك متابعتنا في السطور القادمة.

سيارة شيفروليه كورفيت 2023

والسؤال الذي يتردد صداه في كل الأوساط التي تهتم بالمركبات. من سعيد الحظ الذي فاز بسيارة شيفروليه كورفيت Z06 موديل 2023 الجديدة. وسنطلعك عليه الآن عزيزي القارئ.

الطراز الأول من أول سيارة شيفرولية كورفيت Z06 موديل 2023. قد ذهب إلى “ريك هندريك” وهو المؤسس الرئيسي وأيضاً الرئيس التنفيذي لشركات هندريك. كذلك ينبغي أن نذكركم أيضاً أن هندريك هو كان مزايد في أول كورفيت ستينغراي. ذات محرك وسطي في عام 2020 وفاز بها أيضاً. وكذلك أن السيارة قد تم بيعها Chevrolet أسعار بسعر ثلاث ملايين دولار أي ما يعادل 5,250,000 مليون ريال سعودي.

كما أنه الجدير بالذكر أن عائدات هذا المزاد ستذهب إلى Operation Homefront وهي منظمة وطنية لا تهدف للربح كما أنها تركز على دعم الأسر الفقيرة. كما أن مزاد Chevrolet قد ساعد المنظمة أن تساعد الناس. في التغلب على مصاعب الحياة وحمايتهم من الفقر. والمعاناة من المشاكل التي تصيبهم فتدعمهم نفسياً ومعنوياً ومادياً.

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الجميع يسأل عن تصميم وأداء سيارة 2023 شيفروليه كورفيت Z06 الجديدة

سيارة chevrolet corvette موديل Z06 لسنة 2023 تحمل رقم مميز جداً وهو 001. كذلك السيارة chevrolet تتميز بمقاعد خاصة من الجلد التي يزخرف بلونين. وكذلك مقعد من جلد الغزال. بالإضافة إلى عجلة قيادة من نفس الخامة أيضاً وهي جلد الغزال. مع بضعة شعارات عن الذكرى السنوية السبعين. كما أن ذلك بالإضافة إلى مجموعة فريدة جديدة من الجنوط بحواف حمراء ذات مظهر رياضي أنيق.

Chevrolet

تبقى أن نذكر لكم عن داخلية سيارة chevrolet corvette حيث تعتمد السيارة على :