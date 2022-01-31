سعر هيونداي كونا الكروس أوفر الجديدة في السعودية أفضل ما صنعته شركة هيونداي

سعر هيونداي كونا الكروس أوفر ،hyundai kona هي من السيارات الكروس أوفر من إنتاج شركة هيونداي الرائدة في صناعة السيارات، كونا من السيارات التي لها 5 أبواب وفي نفس الوقت حجمها صغير تصلُح للعائلات بفضل حجمها وتصلح أيضاً للشباب بفضل تصميمها الخارجي الجذاب والعصري، هيونداي كونا كما سبق القول أُنتجت من قِبل شركة هيونداي موتورز في عام 2017 تحديدا في يوليو في كوريا الجنوبية وتم تصنيفها على أنها كروس أوفر، وإلى الآن يتك إنتاج ملايين النسخ منها وتم بيعها بنجاح ساحق وتستمر في مواصلة نجاحها بين الامريكتين إلى الشرق الأوسط، نحن بصدد معرفة سعر هيونداي kona في السعودية ومناقشة أهم مواصفات السيارة خلال السطور القادمة.

مواصفات hyundai kona 2022

سعة محرك السيارة 2 لتر بـ 4 سلندرات.

قوة المحرك 175 حصان.

قوة عزم الدوران 265 نيوتن/ متر.

ناقل الحركة أتوماتيك.

سعة خزان الوقود 50 لتر.

طول السيارة 4.165 متر.

عرض السيارة 1.801 متر.

ارتفاع السيارة 565 متر.

قاعدة العجلات قياس 2.600 متر.

سعة الشنطة الخلفية 544 لتر.

نظام ABS لمنع انغلاق الفرامل.

نظام مانع الحركة.

نظام مراقبة ضغط الإطارات.

نظام التحكم في الجر.

مشد حزام للوقاية أمامية فقط.

ISOFIX مثبت مقاعد الأطفال.

أجهزة استشعار أمامية وخلفية.

نظام لتنبيه مغادرة الحارات.

فرامل أمامية قرصية.

سنتر لوك.

5 مقاعد مصنوعة من القماش.

المقود كهربائي.

مفتاح ذكي.

إمكانية ضبط المقاعد أوتوماتيكيًا.

إمكانية طي المقاعد الخلفية.

شاشة لعرض المعلومات.

المصابيح الأمامية تعمل أوتوماتيكياً.

المصابيح الخلفية والأمامية LED.

مرآة الأبواب تعمل بالكهرباء.

مكيف السيارة أوتوماتيك.

مقبس أمامي 12V.

راديو – بلوتوث – مدخل USB – مدخل AUX.

ميزة الدخول من غير مفتاح.

إمكانية التحكم بالصوت من خلال عجلة القيادة.

سعر هيونداي كونا الكروس أوفر في السعودية

تختلف أسعار فئات سيارة هيونداي كونا 2022 لاختلاف مواصفات كل فئة:

سعر هيونداي كونا 2022 1.6L T-GDI GLS بـ 76.890 ريال سعودي. هيونداي كونا 2022 2.0L GLS Premium بـ 84.590 ريال سعودي. كونا 2022 2.0L GLS Comfort Lime Pack بـ 84.590 ريال سعودي. سعر هيونداي كونا 2022 2.0L GLS Comfort بـ 84.590 ريال سعودي. سعر hyundai كونا 2022 1.6L T-GDI GLS Premium AWD بـ 85.000 ريال سعودي. هيونداي كونا 2022 1.6L T-GDI GLS Premium Sunroof AWD بـ 86.000 ريال سعودي. سعر hyundai kona 2022 2.0L GLS Premium بـ 90.090 ريال سعودي. هيونداي kona 2022 2.0L GLS Premium Sunroof بـ 95.700 ريال سعودي.

صور hyundai kona 2022