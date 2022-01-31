نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صيانة عليك وصيانة علينا عروض صيانة شركة عبد اللطيف جميل على سيارات تويوتا في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تتساءل عن عروض صيانة شركة عبد اللطيف جميل إليك هذا الخبر السار شركة عبد اللطيف جميل تقدم عروض مميزة لصيانة سيارات تويوتا، وهذه الحملة متاحة لكل أنواع سيارات تويوتا ما عدا، محركات الديزل وسيارات كوستر وداينا وهاي إس وتويوتا86 وسوبرا وجرانفيا وسيارات لكزس وسوف نذكر في هذا المقال العديد من من الشروط الخاصة بالحصول على هذه الصيانة حيث يجب على العميل ملء الاستمارة الخاصة بذلك وسيتم الاتصال بالعميل في خلال يومين وتحديد الوقت المناسب بعد حجز الموعد.

ما هي شروط عروض صيانة شركة عبد اللطيف جميل

هناك شروط للحصول عروض عبد اللطيف جميل حيث يمكن الدفع للعميل بشكل نقدي أو عبر الصراف الآلى أو الماستر كارد أو الفيزا كارد ويتم عمل الصيانة لقطع الغيار والزيوت بشكل دوري ولا تشمل تغيير شمعات الإحتراق الإيريديوم وكذلك منظف البخاخات وفلتر البنزين.

يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة على السعر الذي تم الإعلان عنه لعمل صيانة ويمكن للشركة إجراء أي تغيير في الأسعار أو التعديل أو إيقاف الخدمة في أي وقت ترغب به دون اخبار العميل بشكل مسبق.

يتم عمل خدمات مجانية مثل الغسيل الكامل للسيارة في حالة الصيانة الرئيسية المدفوعة من العميل.

أهم المعلومات حول حملة صيانة عليك وصيانة علينا

يوجد في هذه الحملة الزيت للصيانة شبه تخليقي تبلغ لزوجته (10W-40) وفي حالة كان العميل يريد استخدام زيت تخليقي كامل يمكنه دفع الفرق نقديا.

لا يوجد خصم للعميل ويجب الدفع في شكل كامل ولا يستطيع استبدال الصيانات الدورية بأخرى أو بإصلاحات بناء على طلبه.

الباقة لا تشمل السيارات بعد 5000 كيلو متر، وبالنسبة لهذه الباقة فإن الصيانات متوسطة ويمكن للعميل الحصول على صيانة متوسطة مجانية خلال عام من عمل الصيانة الأساسية المدفوعة من خلاله.

في حال كانت المسافة المقطوعة أقصى قراءة لها 12 ألف كيلومتر من الصيانة الرئيسية لا يحق له استرجاع المبلغ الذي دفعه أو جزء منه إذا لم يستفيد من الصيانة المتوسطة المجانية أو إذا حدث تآكل للسيارة بشكل كلي، والاستفادة من هذه الصيانة يتم إلغائها بشكل تلقائي.

لا تشمل هذه الحملة السيارات الموجودة في حملة أجور الصيانة المجانية بل يجب الانتهاء من فترة الصيانة المجانية وهي ثلاث سنوات أو 50 ألف كيلو متر للسيارة.

لا تستطيع أن تجمع بين حملتي من عقود الصيانة أو باقتين بل يجب الانتهاء من المدة المتفق عليها ولا يوجد أي حقوق أو التزامات للشركة بعدها.

أسئلة شائعة حول باقة صيانة عليك وصيانة علينا

ما هى فئة العملاء المستهدفة بالحملة ؟

العملاء الذين يقومون بدفع الفوري النقدي أو من خلال الصراف الآلى أو الماستر كارد أو الفيزا كارد.

ما هي الصيانات التي يغطيها برنامج جميل للصيانة ؟

يغطى البرنامج صيانة بشكل دوري لكل 10000 كيلومتر ابتداء من 20 كيلومتر تقطعها السيارة ولا يشمل العرض السيارات التي قطعت 5000 كيلومتر في ظروف شديد.

ما هي الصيانات المجانية التي يمكن الحصول عليها للعميل؟

إذا دفع عميل لشركة الصيانة مبلغ صيانة ل 20000 كيلو متر يمكنه الاستفادة من الصيانة حوالي 30 كيلومتر مجاني. بينما إذا قام بالدفع للصيانة لقطع السيارة 40 في كيلو يحصل على صيانة مجانية ل 50 ألف كيلو متر.

ما هي البنود الصيانة الشاملة في هذه الباقة؟

تشمل هذه الحملة سعر للإصلاحات وقطع الغيار وكذلك تغيير الزيت للسيارة بشكل دوري، ويجب على العميل دفع قيمة أي صيانة إضافية مثل تغيير الفرامل أو وزن الأذرعة.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا العديد من المعلومات الخاصة بالصيانة مرة عليك مرة علينا لشركة عبد اللطيف جميل، كما ذكرنا الأسئلة الشائعة للعملاء وقمنا بالاجابة عليها وشروط الحصول على هذه الصيانة بالتفصيل للعملاء.