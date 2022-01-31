بقدرات خارقة.. تويوتا بيلتا 2022 سيارة الطرق الوعرة السريعه بمواصفات واسعار خيالية في السعودية

بقدرات خارقة.. تويوتا بيلتا 2022 سيارة الطرق الوعرة السريعه كشفت شركة تويوتا اليابانية عن سيارتها الجديدة سيارة تويوتا بيلتا 2022 وهي سيارة سيدان صغيرة الحجم وهندية المنشأ وتم تقديم السيارة بفئتين ومزودة بأفضل وسائل الأمان والترفيه وسعرها يعد مناسب ومتوسط تمامًا وخاصة بالنسبة للسيارات التي تناسب سيارتنا من نفس الفئة ونفس الجيل، وسنوضح لكم بالتفصيل كل ما يخص السيارة من مواصفات السيارة التي تجعل كل مشتري يرغب في اقتنائها وسنوضح لكم عيوبها ومميزاتها وكذلك أسعارها في سوق السيارات السعودي.

موصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022

الجنوط الرياضية لعجلات السيارة مقاسها يبلغ 16 بوصة.

نظام تثبيت السرعة التكيفي.

تستطيع حمل 5 أفراد.

سعة المحرك 1500 سي سي.

قوة المحرك تبلغ 105 حصان.

الناقل الحركي المزود به المحرك يعمل أوتوماتيكيًا ومكون من 4 سرعات.

في الفئة الثانية ناقل الحركة يعمل بشكل يدوي ومكون من 5 سرعات.

سعة وحجم الصندوق الخلفي تبلغ 495 لتر.

عدد من الوسائد الهوائية.

الحساسات الخلفية التي تساعد في ركن السيارة.

النظام إيموبليزر الذي يحذر السائق عند تعرض السيارة لأحد عمليات السرقة والاحتيال.

تبلغ سعة خزان البنزين حوالي 42 لتر.

التسارع يبدأ من مرحلة السكون حتى سرعة تصل إلى 100 كيلو متر لكل ساعة وذلك في فترة زمنية قدرها 13 ثانية.

الشاشة الوسائطية لعرض المعلومات أو الترفيهية مقاسها 7 بوصة وتعمل باللمس.

تدعم أنظمة الهواتف الذكية مثل نظام الآبل كاري بلاي وأندرويد أوتو.

كشف النقطة العمياء.

تشغيل السيارة عن بعد والدخول الذكي بدون المفاتيح.

المصابيح الأمامية ذات إضاءة من الليد عالية الجودة.

خاصية الدفع الأمامي والخلفي.

الفرامل مانعة للانغلاق ABS.

منافذ يو إس بي والشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

عيوب سيارة تويوتا فئة بيلتا

لم يتم الكشف عن عيوب للسيارة حتى الآن لأنها منتج حديث ولم يتم شرائه بشكل كبير ولكن سنعلن عنها بمجرد كشف أي عيوب عن السيارة.

السيارات التي تنافس سيارة تويوتا بيلتا

فيات تيبو.

رينو لوجان.

نيسان صني.

إم جي 5.

أسعار سيارة تويوتا فئة بيلتا في سوق السيارات السعودي

لم تتوفر السيارة بشكل كامل ولكن أكد الخبراء أنه من المتوقع أن تبدأ أسعار الفئة الأولى من السيارة بسعر 55 ألف ريال سعودي