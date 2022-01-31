الوووحش الياباني وصل.. تويوتا روميون 2022 أقوي سيارة عائلية وأبرز مواصفاتها واسعارها في الاسواق

الوووحش الياباني وصل.. تويوتا روميون 2022 أقوي سيارة عائلية أعلنت الشركة اليابانية تويوتا عن إصدارها السيارة الجديدة تويوتا روميون بمواصفاتها الرائعة، ومزاياها المثالية، وهي تُعد النسخة المُقلدة من سوزوكي ارتيجا مع فرق المسمى فقط، وذلك ناتجًا قوة شراكة تجمع ما بين شركتي تويوتا وسوزوكي، ومن خلال السطور القليلة المقبلة سوف تطرح أبرز المواصفات التي توافرت بالسيارة، هذا إلى جانب أبرز المزايا التي تُحقق الرفاهية والراحة لسائقها، كذلك سعرها بالأسواق المحلية تابعوا معنا.

مواصفات السيارة تويوتا روميون 2022

لقد امتلكت السيارة اليابانية تويوتا روميون عدد لا يُستهان به من المواصفات الرائعة التي اكتسبتها الشهرة بين منافسيها وتتلخص تلك المواصفات فيما يلي:

يبلغ طول السيارة 4.395مم، أما العرض فيبلغ 1.735 مم

هذا وتأتي السيارة بإرتفاع 1.690 مم.

أما عن طول قاعدة العجلات 2.740 مم

بينما يبلغ الخلوص الأرضي 18 سم، مع إجمالى وزن 1730 كجم.

السيارة تتسع حتى سبع أفراد.

لقد تم تزويد السيارة بمحرك مثالي رباعي الأسطوانات تبلغ قوته 1500 سي سي أو 1.5 لتر.

ينتج قوة حصانية قدرها 103 حصان.

كما تمتلك عزم دوران قدره 138 نيوتن متر.

كذلك تم تزويد السيارة بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من أربع سرعات مختلفة.

أما عن استهلاكها للبنزين فهي تستهلك لقطع مسافة 100 كم مقدار 6.2 لتر.

كما تمتلك السيارة نظامين تعليق مختلفين الأمامي Macpherson

أما الخلفي فهو Torsion Beam

كذلك تمتلك نظام جر أمامي للعجلات

إضافة إلى ذلك تم تزويد تويوتا روميون بجنوط رياضية قياس 15 بوصة.

بينما تبلغ السرعة القصوى 170 كم/ ساعة.

مميزات تويوتا روميون 2022

لقد توافرت الكثير من المميزات المثالية التي جعلت الكثيرين يحلمن بشرائها، وتكمن تلك المميزات فيما يلي:

امتازت السيارة بشكلها الأنيق المتميز وتوافرت بعدة ألوان منها الفضي، الأسود، الأبيض.

كذلك تم تزويدها بمكيف هواء مثالي في توزيع الهواء.

أما عن النظام الصوتي فهو مثالي مكون من أربع مكبرات للصوت.

إضافة إلى شاشة تعمل باللمس.

كما زودت بمخرج usb Bluetooth.

سعر السيارة تويوتا روميون 2022