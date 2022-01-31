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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة 2021 للتنازل لظروف السفر بمقابل بسيط للغاية ودون رسوم نقل، توفرت اليوم للتنازل سيارة ⁨تويوتا⁩ يارس⁩ مستعملة موديل 2021⁩، السيارة بحالة الوكالة لا يوجد بها أيعيوب ما عدا حكة خفيفة جداً بالرفرف الأمامي جهة اليسار، ماكينة 4 سلندر سعة 1.5 لتر مع جيربوكس أوتوماتيكي والعداد لا يتخطى 31 ألف كيلو متر. جهة التقبيل هي البنك الأهلي والتنازل بسبب ظروف سفر للخارج مقابل ألفي ريال فقط، تم سداد مقدم 15 ألف 450 ريال وتبلغ قيمة القسط الشهري 1023 متبقي منه 54 قسط حيث تم سداد 6 أقساط بالفعل، تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 14 ألف و 490 ريال بينما يبلغ سعر الكاش حوالي 55 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتنازل لظروف السفر

تتوفر للتقبيل سيارة شيفروليه ترافيرس LT 2021، محرك 6 سلندر 3600 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك 9 سرعات والممشى 8 آلاف كيلو متر، تتميز بلون فضي وداخلية بيج مع بصمة دخول على كل الابواب، تحكم عن طريق الريموت، مصابيح ليد نهارية وإنارات ليد خلفية ورحابة داخلية، نظام ترفيه وشاشة لمس مقاس 7 إنش، كاميرا خلفية بدون حساسات وعجلات مقاس 18 إنش، السيارة اقصادية في صرفية الوقود بتقييم جيد جدا، وبها تضليل حماية ضمان وصيانة مدى الحياة بقيمة 1500 ريال خارج السعر. السيارة للتنازل بدون مقابل بمكة المكرمة عن طريق البنك السعودي الفرنسي، تم سداد 1460 ريال دفعة اولى وعدد 5 أقساط بمبلغ 9233 ريال حيث تبلغ قيمة القسط الشهري 1846 ريال، تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 51 الف ريال بينما يبلغ سعر الكاش 124580 ريال.

تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي كريتا 2021 سمارت بلس، محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي مع نظام حركة أوتوماتيكي والممشى 13000 كيلو متر. تتميز بإمكانية التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، البلوتوث والأوامر الصوتية، مكيف خلفي وإشارات على المرايات الكهربائية مع الطي أوتوماتيك، دخول ذكي وتشغيل بصمة، ليد خلفي وكشافات ضباب، جنوط 17 إنش ونظام مكابح مانع انغلاق مع حساس لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات. السيارة للتنازل على بنك الراجحي مقابل ألفين ريال بمدينة الرياض والتمويل بدون فوائد، تبلغ قيمة القسط الشهري 1022 ريال شامل تأمين لمدة 3 سنوات، عدد الأقساط المدفوعة 9 أقساط وعدد الأقساط المتبقية 51 قسط، قيمة الدفعة الأخيرة 32 ألف ريال و قيمة الكاش 75 ألف و500 ريال.

تقسيط سيارات مستعملة موديل 2021

تتوفر للتنازل سيارة فورد توروس مستعمل موديل 2021 عدادها 35 ألف كيلو متر، ماكينة 4 سلندر سعة 2 لتر والجير أوتوماتيكي مع العلم أن البودي به رش وتعديل بباب السائق، تم تركيب حماية وجهية للسيارة من professional مع ضمان سنتين إلى جانب تظليل عازل حراري وتلبيس دعاسات. السيارة للتنازل بسبب السفر والدراسة خارج المملكة والتقبيل عن طريق بنك الراجحي بقسط شهري يبلغ 1635 ريال، تم سداد عشرة آلاف ريال إجمالي دفعة أولى وأقساط وتبلغ قيمة الدفعة النهائية 48000 ريال.