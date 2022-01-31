السيارة الجبارة...سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها في بعض الدول

سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 مميزاتها، منذ أن بدء عام 2022 قد تم طرح مواصفات ومميزات سيارة شيفرولية كابتيفا 2022 ومن وقتها وعمليات البحث لن تتوقف ولكن تزداد يوم بعد يوم، من أجل التعرف أكثر عن السيارة وما تحمله من مميزات وأسعارها المتنوعة بكافة دول العالم، فهي من بين سيارات الكروس أوفر، وهي من السيارات العائلية الكبيرة تتسع لنحو خمس أو سبع ركاب، كما أن السيارة ذات صناعة صينية، وبالتحديد من أنتاج شركة جنرال موتورز.

سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 مميزاتها

مواصفات سيارة شيفرولية كابتفيا 2022

بالنسبة لأبعاد السيارة فعرض السيارة يبلغ نح 1835 مليمتر، أما الارتفاع يقدر بنحو 1760 مليمتر، والوزن يتراوح من 1520 حتى 1630 كيلو جرام.

قاعدة العجلات الموجودة بسيارة شيفرولية كابتفيا 2022 تتراوح ما بين 2750 مليمتر ولكن طول السيارة يصل نحو 4715 مليتمر

حتى 4655 مليمتر في معظم الفئات الأخرى المتنوعة.

السيارة تضم العديد من الفئات المتنوعة والمتشابهة للغاية من سيار باجون.

كما أن عجلات السيارة مصنعة من مادة الألومنيوم وذات مقابس 17 أنش، ويوجد بها محرك قوي مكون من نحو 4 أسطوانات.

المحرك يولد عنه قد تصل نحو 149 حصان، وذات عزم دوران يبلغ حوالي 255 نيوتن لكل متر.

أما سعة المحرك تبلغ نحو 1.5 لتر وتقوم السيارة بأداء العمل عن طريق أنظمة الدفع الأمامي.

تسير السيارة بأقصى سرعة تبلغ 190 كيلو متر بالساعة الواحدة، كما أن السيارة تستهلك معدل وقود نحو 7.5 لتر لكل 100 كيلو متر.

أهم مزايا سيارة شيفرولية كابتفيا 2022

بإمكانك التحكم بمقعد السائق بكل بساطة وتغير حتى 6 وضعيات متنوعة، كما أن السيارة يوجد بها كاميرا خلفية تقوم بمراقبة الطريق

إلى جانب حساسات لركن الخلفي.

السيارة تضم نوافذ كهربائية للتحكم بدخول السيارة دون الحاجة لمفتاح، كما أنها تدعم النظام الصوتي المكون من أربع سماعات.

كما أن يوجد بها مكيف هواء يتم التحكم به بشكل يدوي.

وتدعم الكثير من وسائل الأمان فالسيارة يوجد بها وسائد هوائية أمامية وجانبية.

أسعار سيارة شيفرولية كابتفيا 2022