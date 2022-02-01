نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملكة السيارات.. سيارة سوزوكي فيتارا 2022 الجديدة كلياً بمواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا من أكثر ما يتم البحث والتساؤل عنه وهذا من قبل مختلف الراغبين في اقتناء تلك السيارة ذات المواصفات القياسية والتي تنطبق مع أعلى المعايير العالمية، ومن خلال تلك السطور توضيح لأهم المواصفات التي من الممكن أن تتواجد بالسيارة من موديل فيتارا والتي تعتبر من بين أقوى الموديلات المنتجة من شركة سوزوكي وبخصائص فريدة، وتجهيزات ومزايا على أعلى مستوى من الجودة، ومن خلال في تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم مواصفات السيارة، والتجهيزات الخاصة بها مع بيان السعر للسيارة بالسوق المحلية.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا

نتابع من خلال هذه المواصفات والاسعار للسيارة سوزوكي فيتارا والتي تتمتع بالناقة في التصميم من الخارج، هذا فضلا عن سعة وجمال المقصورة الداخلية هذا بالإضافة للتمتع بالمواصفات الآتية:

مواصفات ومميزات سيارة سوزوكي فيتارا

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا نتابعها من خلال ما يأتي في النقاط القادمة:

السيارة بموتور يبلغ من القوة حوالي مائة وخمسين حصان.

سعة المحرك تصل لنحو ألف وستمائة سي سي.

السيارة مزودة بمحرك بعزم دوران مائتين سبعة وأربعين نيوتن لكل متر.

متوفر مقاعد على درجة عالية من جودة لتصنيع ومن خام الجلد.

الصندوق الخلفي بالسعة ثلاثمئة وخمسين لتر.

أهم التجهيزات المتوفرة بالسيارة

السيارة تحتوي على عدد من التجهيزات والتي من أهمها ما يأتي:

السيارة مزودة بنظام التكييف الذي يعمل بالريموت كونترول.

متوفر المكابح التي تمنع الانغلاق وتعمل أيضا بالنظام إي بي دي.

السيارة مزودة بنظام الدفع الرباعي.

تتوفر الوسائد الهوائية لتفادي التعرض للارتطامات.

العجلات بالجنوط الذي يبلغ قياسه سبعة عشر بوصة ومن الألومنيوم.

مزايا السيارة فيتارا

السيارة محتوية على المشغل للسي دي.

المقبس بالقوة التي تعمل بفرق جهد اثني عشر فولت.

متوفر أيضا شاشة بمقاس ستة ونصف بوصة.

يتواجد اديو مدمج بالسيارة.

اسعار سيارة فيتارا

اسعار سيارة سوزوكي فيتارا متفاوتة وهذا وفق التجهيزات التي تتواجد فيها والملحقات الأساسية للسيارة وتجهيزات الرفاهية وفئة السيارة، والسعر متراوح ما بين مائة وعشرة ألف إلى مائة أربعة وعشرين ألف ريال سعودي.