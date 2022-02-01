أكبر سيارة تطلقها جيلي.. جيلي أوكافانجو 2022 Geely Okavango للطرق الواعرة بمواصفات جبارة

أكبر سيارة تطلقها جيلي.. جيلي أوكافانجو 2022 Geely Okavango موضوعنا اليوم عن سعر ومواصفات سيارة جيلي أوكافانجو 2022 وأبرز مميزاها وعيوبها، بالرغم من أن سيارات جيلي لا تحظى بموثوقية عالية ومصداقية كبيرة إلا أن هذه السيارة بها العديد من المواصفات التي تجعلها من أفضل السيارات في الأسواق في الفترة الحالية وتنتمي السيارة في فئة السيارات الرياضية SUV متعددة الاستخدامات والمهام وتحظي السيارة بتصميم مميز وفريد وسعرها مناسب بالنسبة للسيارات المنافسة لها من نفس الفئة والجيل.

مواصفات سيارة جيلي أوكافانجو 2022

تبلغ سعة محرك السيارة حوالي 1.5 لتر وقوته مقدرة بالحصان تبلغ حوالي 190 حصان.

بينما يصل أقصى عزم دوران لمحرك السيارة إلى 300 نيوتن لكل متر ومقترن بناقل حركة يعل أوتوماتيكي نوعه DSG مكون من 7 سرعات.

تسارع السيارة يصل إلى 100 كيلو متر من السكون في مدة زمنية قدرها 10 ثواني.

أقصى سرعة تصل إليها السيارة تبلغ 220 كيلو متر لكل ساعة.

طول السيارة يبلغ 4835 مللي متر بينما عرضها يبلغ 1900 مللي متر.

يصل ارتفاع السيارة إلى 1780 مللي متر.

شاشة عرض الوسائط المعلوماتية تبلغ 10.25 بوصة.

مقاس الجنوط الرياضي لعجلات السيارة يبلغ 18 بوصة.





مميزات جيلي أوكافانجو موديل 2022

استهلاك السيارة من البنزين اقتصادي إلى حد كبير بالإضافة إلى كونه رياضي.

خاصية الدخول وتشغيل السيارة عن بعد.

نظام الركن الذكي.

مدّعمة بأفضل وسائل الحماية والأمان.

قطع غيارها متوفر بشكل كبير في الأسواق المحلية والعالمية.

ارتفاعها عن الأرض مناسب إلى حد كبير وخاصة عند السير على الأراضي الوعرة.

اعتمادية إلى حد كبير ضد الأعطال والمشاكل.

تصميمها الخارجي جذاب ومميز ومن أفضل تصميمات جيلي الصينية.

عيوب جيلي أوكافانجو موديل 2022

ثبات السيارة ضعيف خاصة عند السرعات العالية.

لا تحتوي على أنظمة ذكية خاصة بهبوط المنخفضات وصعود المرتفعات.

مساحة الحقيبة الخلفية ضيقة مقارنة بالسيارات المنافسة.

تفتقر إلى خاصية تحذير السيارة عند استشعار الخطأ.

العديد من مكونات المقصورة الداخلية مصنوعة من البلاستيك الصلب رديء الجودة.

أسعار جيلي أوكافانجو موديل 2022 في السوق المحلية