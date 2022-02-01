فولكس فاجن تيجوان VOLKSWAGEN TIGUAN 2022 المواصفات والسعر وقوة الأداء

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عمر شويل - جدة فولكس فاجن تيجوان VOLKSWAGEN TIGUAN 2022 “سيارة الشعب” الألمانية التى طورت أيام هتلر لتناسب استخدام الشعب الألماني، تعتبر Volkswagen ثالث أكبر شركات انتاج السيارات في العالم منذ ظهورها عام 1937، إلى الآن تحتفظ بترتيبها العالمي، تحرص على تقديم الأفضل دائما، إصدار هذا العام من TIGUAN فاخر، ومتميز، تملك مواصفات مذهلة، سواء من حيث الصلابة، وقوة المحرك، والمساحة الداخلية الفسيحة، واستهلاك الوقود، سيارة عملية، متعددة الاستخدامات، مزودة بأحدث أنظمة الترفيه والسلامة، ومساعدة القائد.

فولكس فاجن تيجوان VOLKSWAGEN TIGUAN 2022

الشكل الخارجي لها ملفت للأنظار، كل التفاصيل من مقدمة وسقف، و الخلف منسجم معاً بشكل انسيابي، لم تحصل على تحديثات كبيرة بالنسبة للتصميم الخارجي، تأتي بمصابيح أمامية قوية، الفئات الأعلى يزينها شريط ضوئي مبهر على الشباك، تأتي ب 8 ألوان جذابة، عجلات ضخمة مخصصة للتعامل مع الطرق القاسية، بكل ثبات قياس 17 بوصه، أو 20 حسب الطراز.

تصميم VOLKSWAGEN TIGUAN 2022 الداخلي

مقصورة داخلية فاخرة مزودة بأحدث الإمكانيات، مقاعد ناعمه واسعة، جميع فئات سيارة VOLKSWAGEN TIGUAN تدعم نظام التدفئة والتبريد، تتكيف مع طبيعة الطقس ودرجة الحرارة، تتسع ل 7 أشخاص بالغين مع التحفظ على مساحة مقاعد الصف الثالث الضيقه، مقارنة بالصف الأول والثاني، ولا تصلح للجلوس لساعات طويلة بالنسبة للبالغين، لكنها تناسب الأطفال، يتوفر شاشة قياس 8 بوصة للفئة الأساسية من تيجوان، والأعلى 10،25 بوصة.

قوة محرك فولكس فاجن تيجوان 2022

تأتي فولكس تيجوان 2022 بنوعان من المحركات الاقتصادية، التى تعمل بالوقود لا يوجد نسخة هجين في تلك الفئة، النوع الأول 2000 سي سي توربيني، 4 سلندر، يدعمه ويزيد الأداء قوة وجود ناقل حركة 8 سرعات، النوع الأخر 1500 سي سي، ناقل حركة 6 سرعات، يدوي، تبلغ قوته 147 حصان.

فئات فولكس فاجن تيجوان 2022

تتوافر السيارة بأربع فئات بينهم اختلفات طفيفة في التصميم يصعب تميزها من الأشخاص العادية، وهم ” SE/ S/ SE R / SEL R” كل فئة أعلى تملك بعض الإضافات عن النسخة الأساسية، وتنجيد للمقاعد من الجلد، النسخة الأفضل في تلك الفئات والتى ينصح باختيارها هي SE لأنها تملك كل المميزات الشائعة.