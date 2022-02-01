سريعه جدا.. تويوتا تطلق سيارة سوبرا 2022 الجديدة أقوي سيارة رياضية فخمة بمواصفات خيالة

سريعه جدا.. تويوتا تطلق سيارة سوبرا 2022 الجديدة أقوي سيارة رياضية سيارة تويوتا سوبرا 2022 الأسطورية المتطورة والتي توقفت شركة تويوتا اليابانية بإنتاج السيارة منذ عام 2002 لأسباب مجهولة ولكنها عادت الآن وقدمت هذه النسخة الخرافية والتي هي إحدى سيارات الـ SUV الياضية متعددة المهام كما أن لها طابع كلاسيكي بسبب مظهرها الخارجي الذي يشبه السيارات القديمة ولكنه المفضل للكثير من المشترين، وإذا كنت ترغب في شراء سيارة جديدة يمكنك قراءة مقالنا اليوم بإمعان لعلها سيارة أحلامك التي لطالما بحثت عنها.

أهم مميزات ومواصفات سيارة تويوتا سوبرا 2022

سعة محرك السيارة الأول 2000 سي سي (2.0 لتر) ومكون من 4 سلندر والثاني سعته 3000 سي سي وقوته 382 حصان.

قوة الموتور تبلغ 255 حصان وقوته 399 نيوتن لكل متر وللمحرك التاني تبلغ 498 نيوتن لكل متر ومكون من 6 سلندر.

ناقل الحركة المقترن به السيارة مكون من 8 نقلات ويعمل بخاصية الدفع الخلفي للعجلات.

خاصية الكبح التلقائي لفرامل السيارة من النوع AEB.

خاصية كشف المشاة وتحذير السيارة عند مغادرة المسار.

إضاءات السيارة عالية الجودة.

كشف النقطة العمياء وتثبيت السرعة التكيفي.

شاشة عرض المعلومات الترفيهية تعمل باللمس مقاسها 8.8 بوصة.

تدعم خاصية أبل كار بلاي والأندرويد أوتو.

نظام الصوتي المزودة به السيارة من النوع JBL مكون من 10 مكبرات صوتية.

منافذ USB

خاصية البلوتوث.

الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

حاملات للأكواب من الجوانب.

التحكم في مقود السيارة يعمل بشكل كهربي.

مقاس الجنوط الرياضي لعجلات السيارة تبلغ 19 بوصة.

عيوب تويوتا سوبرا 2022

رؤية السيارة الخلفية محدودة قليلًا.

الدخول والخروج إلى السيارة صعبًا في بعض الحالات.

المقصورة الداخلية سعتها الداخلية ليست بالحجم المطلوب وكذلك بالنسبة للأشياء متوسطة الحجم.

النوافذ المفتوحة مزعجة بالنسبة للمقصورة من الداخل.

مقاعد السيارة لا تحتوي على راحة للركاب في جميع الصفوف.

سعرها أغلى من أسعار السيارات المنافسة لها وبالنسبة للإمكانيات المتوفرة في السيارة.

أسعار سيارة تويوتا سوبرا 2022 في سوق السيارات السعودي

تبدأ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي بسعر يبلغ حوالي 168.79 ريال سعودي أي فيما يعادل بالعملة الأميركية حوالي 45 ألف دولار أميركي.

الألوان المتوفرة من السيارة