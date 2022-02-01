أقوي عروض كيا الجديدة لتمويل السيارات الحديثة 2022 في السعودية

أقوي عروض كيا الجديدة لتمويل السيارات، قد كشفت شركة كيا العالمية من خلال الوكيل المحلي لها بالمملكة العربية السعودية عن أهم العروض المقدمة على سيارة الأحلام بطرازاتها المختلفة حيث أنها من بين سيارات سيدات ذات حجم كبير، وقد تم تصنيعها بتقيات بجودة عالية من خلال شركة كيا، وهذا الفلسفة تعتمد على التصميمات الجديدة التي يتم طرحها لتجمع بين المتضادات، حيث أن السيارة تجمع بين الشكل الأنيق والعديد من المزايا الكلاسيكية والتي تتوفر في السيارات المتميزة، وسوف نطرح عليكم اليوم أبرز عروض شركة الجبر على سيارة كيا.

أقوي عروض كيا الجديدة لتمويل السيارات

قد أطلقت شركة الجبر والوكيل المحلي للعلامة التجارية كيا بداخل المملكة العربية السعودية وأن المفاجأة تتواجد بعروض الشتاء

وقد تأتي بالتعاون مع التمويلات الأول لتمويل العديد من السيارات المتنوعة من خلال الحصول على

عمولة تمويل نحو 7.5% لكافة أنواع الموديلات دون القيام بدفع الدفعة الأولى الإدارية ودون دفع أي مصروفات إدارية

وقد أوضح وكيل كيا بداخل المملكة العربية السعودية، وعن كافة التفاصيل التي تتعلق بشركة جبر بالتعاون مع التمويل الأول للسيارة.

عروض شركة جبر لسيارة كيا للشريحتين

بالنسبة للشريحة الأولى للمواطنين السعوديين، فقد أعلنت شركة الجبر الوكيل المحلي الرسمي لسيار كيا في المملكة العربية السعودية

بأن السيارة متوفرة بعروض تمويل بعمولة 7,5%، وذات مصروفات إدارية 0%، والدفعة الأولى 0% أما بالنسبة للدفعة الأخيرة للتملك تصل نحو 35%.

أما الشريحة الثانية وهم المقيمين بالسعودية، على حسي ما كشفت عنه شركة الجبر الوكيل الرسمي لسيارات كيا بالمملكة العربية السعودية.

بأن السيارة تكون متاحة للمقيمين بعمولة تصل نحو 7.5% أما المصاريف الإدارية تبلغ نحو 0%.

ولكن الدفعة الأولى تكون نحو 10%، وبدفعة تملك قد تصل حته 35%.

شروط الاستفادة من عروض كيا شركة الجبر