السيارة الجبارة…سعر ومواصفات سيارة لكزس إل إس LS 2022

سيارة لكزس إل إس LS 2022 التي تعد واحدة من أفخم سيارات الدفع الرباعي التي تنتجها شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتورز، والتي بدأت التصنيع في عام 1989 قبل أن تنفصل لتشكل خط إنتاج خاص بها في وقت لاحق وسوف نعرض مواصفات محرك السيارة، وأهم المواصفات الخارجية والداخلية للسيارة، بالإضافة إلى أهم ميزات السلامة والأمن والترفيه التي تزود المركبة بها.

مواصفات سيارة لكزس إل إس LS 2022

محرك لكزس LS الجديد هو محرك قوي ومميز بعدة ميزات منها محرك 6 سلندر سعة 3.5 لتر بقوة 415 حصان وعزم دوران 599 نيوتن متر مع نظام دفع خلفي. تتميز LS أيضًا بتصميم داخلي فاخر مع تفاصيل يدوية يابانية دقيقة تظهر بدقة في جميع مناطق السيارة. تأتي لكزس 2022 مع شاشة معلومات ترفيهية مقاس 12.3 بوصة ونظام صوتي من الطراز الأول مزود بـ 12 مكبر صوت ، ويمكنك الاطلاع على مواصفات وأسعار جيب جراند شيروكي الجديد 2022.

بالإضافة إلى نقطة اتصال Wi-Fi ومنافذ USB و Android Auto ونظام ملاحة ، تتمتع لكزس 2022 الجديدة بمستوى عالٍ من الأمان وتلبي جميع متطلبات السلامة من خلال الاعتماد على التقنيات والأنظمة التي تساعد على تحسين تفاعل السائق مع السيارة ، مثل التحكم التكيفي في ثبات السرعة (ACC) ، والتحذير من مغادرة المسار ، والمزيد.

مميزات سيارة لكزس إل إس LS 2022

تعتبر سيارة دفع رباعي ذات محرك قوي ينتج 409 حصان. فيما يلي بعض ميزات محرك لكزس LX 2022: [2]

البنزين نوع من الوقود.

تبلغ سعة المحرك 5 لترات.

الاسطوانات: 6 اسطوانات

بالدفع على العجلات الأربع. نوع الجر: دفع رباعي.

قوة المحرك: 409 حصان تربو مزدوج.

عزم دوران 650 نيوتن متر

ناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات.

سعة خزان الوقود: خزانان بسعة مشتركة 138 لترًا.

استهلاك الوقود: 6 لترات لكل 100 كيلومتر.

التسارع من السكون حتى 100 كم / س: 6.8 ثواني.

السرعة القصوى: 220 كم / ساعة.

طول السيارة 5080 ملم.

عرض السيارة: 1980 ملم

عرض السيارة: 1980 ملم ارتفاع السيارة: 1900 مم

وزن المركبة: 2450 كغ.

عدد الأبواب خمسة.

العجلات: جنوط ألمنيوم مقاس 18 أو 20 أو 22 بوصة.

قبل الشبكة ، يوجد شبك كروم.

المصابيح الأمامية: نوع LED ثلاثي الأبعاد آلي مع عدسة داخلية مزدوجة لزيادة العمق البصري والتحكم في السطوع.

الإضاءة الخلفية: مصابيح أمامية LED بتكوينات مختلفة.

تستخدم الإلكترونيات كمرايا.

مصابيح مقاومة الضباب: LED أمامية وخلفية.



سعر لكزس LS 2022

ربما لاحظت عزيزي القارئ أن لكزس 2022 هي واحدة من أفخم وأجمل السيارات في العالم. من حيث السعر ، تم تقديم حوالي 4 فئات مختلفة بدءاً من السيارة ، بأسعار تتراوح بين (285000 – 310687) داس: