نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفخامة والمتانة اليابانية.. سيارة تويوتا جرانفيا 2022 في السعودية بمواصفات عالمية وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا جرانفيا نتابعها عبر التقرير الآتي حيث تعد السيارة من هذا النوع المتميز والتي تعطي بفضل تجهيزاتها أفضل سير على الطريق بمنتهى الراحة والسلاسة، ومن خلال ما يلي من تلك السطور نوضح ما يتوفر بالسيارة من مواصفات وتجهيزات حيث تعتبر السيارة محتوية على الكثير من التجهيزات والتي تتمثل فيما يلي من تلك السطور والتي نعرضها بالتقرير الآتي مع مراجعة شاملة للسيارة وتوفير المعلومات التي تخص تكلفة الشراء للسيارة.

مواصفات سيارة تويوتا جرانفيا

المواصفات وكل ما يخص تكلفة الشراء للسيارة من أهم المعلومات التي من المفضل أن تكون معروفة سلفا ومن الممكن أن تتم القيادة للسيارة على الطرق الوعرة، والعبور من خلالها للتلال والمنعرجات ومن خلال ما يلي توضيح للمواصفات.

مواصفات ومميزات السيارة تويوتا جرانفيا من أبرزها

السيارة محركها بالقوة مائة وثمانين حصان.

سعة المحرك تبلغ حوالي ثلاثة ونصف لتر.

السيارة تمتلك قوة الهيكل من الخارج وهذا يعطيها كفاءة للسير بأصعب الطرق.

السيارة محتوية على الجنوط من المقاس ستة عشر بوصة.

أهم تجهيزات السيارة

السيارة تحتوي على عدد من التجهيزات والتي من أبرزها ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

السيارة متوفر فيها المكيف والذي يحسن من الأجواء طوال فترة التواجد بالسيارة.

السيارة ممتلئة للكثير من وسائل وسبل الرفاهية لقيادة أفضل ومنها الشاشة والراديو المدمج.

متوفر في تلك السيارة عدد خمسة مقاعد مثالية التصميم.

متوفر بالسيارة وسائد من النوع الهوائي والتي تعمل على التحسين من معدلات الأمان حيث أن توفر الوسائد يقي التصادم.

أهم مميزات سيارة تويوتا جرانفيا

أكثر المزايا لهذا الموديل ما يلي في النقاط التالية:

الموديل متوفر فيه مشغل السي دي.

يتوفر بالسيارة أيضا المصابيح من نوع ليد.

الفرامل من النوع المانع للانغلاق.

المقود من النوع الكهربي.

سعر السيارة تويوتا جرانفيا

من أهم المعلومات فيما يخص السعر أن تكلفة الشراء بالسوق المحلي تصل لنحو مائتين وتسعة ألف ريال سعودي، والاختلاف يكون على حسب النسخة الخاصة من الموديل وهي تكلفة الشراء بالمملكة السعودية