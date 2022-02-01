سيارة كيا بجاس PEGAS.. أهم المميزات ومواصفات كيا بجاس وسعرها في مصر والسعودية

استطاع الإصدار الجديد للسيارة كيا بيجاس الحصول على شعبية كبيرة داخل الأسواق العالمية لعالم السيارات وذلك بعد تحقيق نسبة مبيعات عالية لهذا الإصدار من بيجاس، يرجع هذا لآدائها الجيد كما أن سعر السيارة كيا بيجاس يعد متناسب مع الكثير من فئات المجتمع بالإضافة إلى التصميم الخارجي المتميز وتوافر كافة وسائل الأمان والراحة، لهذا أستطاعت شركة كيا الكورية خطف الأنظار إتجاه السيارة كيا بيجاس 2022 في عالم السيارات، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي أهم مواصفات ومميزات سيارة كيا بجاس، وسعرها في مصر والسعودية.

مواصفات السياراة كيا بيجاس

تنتمي السيارة كيا بيجاس لفئة السيارات السيدان صغرة الحجم ولكنها تمتلك مساحة داخلية جيدة بالإضافة إلى التصميم الخارجي ذو الكفاءة العالية والمتميزة، وفيما يلي سوف نوضح بعض المواصفات الخاصة بالسيارة كيا بيجاس:

المواصفات الداخلية

سعة المحرك للسيارة كيا بيجاس هي 1.4 لتر أي ما يعادل 1400 سي سي محرك رباعي الأسطوانات.

يحتوي ناقل الحركة في السيارة كيا بيجاس على خمس سرعات، مع توافر ناقل الحركة أوتوماتيكياً.

يقوم المحرك بالتسارع اللحظي خلال 13.6 ثانية حتى 100 كم كما تبلغ السرعة القصوى 183 كم/ في الساعة.

المواصفات الخارجية

يقوم الصندوق الخلفي للسيارة بإستيعاب قدرة للتحميل تصل إلى 500 لتراًعن طريق فتحة عريضة لسهولة وضع الحقائب، بالإضافة إلى وجود جيوب جانبية عبر الأبواب لحمل الأشياء الخفيفة.

تحتوي السيارة كيا بيجاس على شاشة مقاس 3 إنشات تستخدم لعرض المعلومات والترفيه، ويمكنها الإتصال بالبلوتوث ومنافذ USB وكافة أجهزة الآندرويد والآبل كاربلاي.

سعر السيارة كيا بيجاس

توجد العديد من سيارات كيا المتوفرة في الأسواق، حيث ان السيارة كيا بيجاس من خلال ثلاث طرازات وهي GL . LX . EX حيث جاء موديل كيا بيجاس 2022 منافساً قوياً للسيارات فورد وأودي من حيث السيارات السيدان صغيرة الحجم، وفيما يلي سوف نوضح أسعار السيارة كيا بيجاس في بعض البلدان العربية: