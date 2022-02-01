أسطورة السيارات.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage بشكلها الجديد في السعودية بأسعار ومواصفات مناسبة للجميع

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 من أكثر أنواع المركبات التي لها الكثير من المميزات، والسمات الأساسية والتي من بينها أنها تعد سيارة تحمل أقوى المواصفات أبرزها الهيكل القوي ومن النوع العضلي، فالسيارة رياضية ولكنها متعددة الاستخدامات، ومن خلال الآتي من تلك السطور القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المواصفات والتي من الممكن من خلالها القيادة بشكل سلس ومريح للسيارة، والسيارة تتيح السير بأصعب الطرق الوعرة بسبب قوة تصميمها وهيكلها من الخارج وقوة عجلاتها، وفيما يلي نذكر أهم المواصفات الخاصة بالسيارة وتكلفة الشراء لسيارة من الموديل كيا سبورتاج بالسوق المحلي والسوق العالمي.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج موديل 2022

سيارة رياضية بمستوى عالي من جودة وقوة التصميم سواء من الخارج، أو من الداخل، وفيما يأتي من تلك الفقرات توضيح لأهم المواصفات الأساسية الخاصة بالسيارة والتي تحمل كل معايير المواصفات العالمية، وفيما يأتي أهم المواصفات والمميزات الخاصة بالسيارة كيا سبورتاج:

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

مواصفات السيارة كيا سبورتاج 2022 نذكرها من خلال ما يأتي من تلك النقاط القادمة:

السيارة بطول يصل لمائة ثلاثة وثمانين بوصة.

القاعدة الخاصة بعجلات كيا سبورتاج طولها يصل لمائة وثمانية بوصة.

المحرك للسيارة أربعة سلندر.

السعة الخاصة بالمحرك واحد ونصف لتر.

قوة المحرك مائة سبعة وسبعين حصان.

عزم الدوران للمحرك الخاص بالسيارة يصل للقيمة مائتين خمسة وستين نيوتن لكل متر.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة تحمل العديد من المزايا والتي من أهمها ما يلي:

تتوفر فيها أهم التجهيزات منها المكيف مع توفر الوسائد الهوائية لمنع التصادمات.

متوفر في السيارة منفذ لليو إس بي.

متوفر أيضا بالسيارة مشغل السي دي.

عداد رقمي بالقياس اثني عشر بوصة.

متوفر بالسيارة أيضا راديو مدمج.

محتوية على أنظمة تحكم بالقيادة تعد شديدة التطوير.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022

تكلفة شراء السيارة كيا سبورتاج يتم تحديدها على حسب ما يتوفر في السيارة من مواصفات، وحسب ما يتواجد بها من ملحقات وعلى الفئة، والسعر للموديل بداية من أربعمائة وأربعة عشر ألف جنيه مصري، كما أنها قد تصل لخمسمائة ستة وثلاثين ألف جنيه.